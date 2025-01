Hàn Quốc chìm trong tuyết, giá lạnh gây cản trở người dân về quê ăn Tết

Ngày 30/1, tức mồng Hai Tết Nguyên đán, Hàn Quốc tiếp tục chìm trong tuyết và giá lạnh trong ngày thứ 2 liên tiếp, làm gián đoạn dịch vụ giao thông và gây tắc nghẽn giao thông cho những người về quê ăn Tết.

Thông tin từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, tính đến 10h sáng 30/1 (giờ địa phương), nhiệt độ ở các thành phố lớn là -7,4 độ C ở Seoul, trong khi Gwangju và Daegu ghi nhận nhiệt độ lần lượt là -3,2 độ C và - 2,5 độ C, còn Busan là -0,9 độ C và Cheorwon cũng dưới 0 độ C.

Nhiệt độ buổi sáng ở mức trung bình -12 độ C và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/1, tập trung ở khu vực phía Bắc và phía Đông của tỉnh Gyunggi, khu vực nội địa và miền núi Gangwon, nội địa phía Bắc tỉnh Nam Chungcheong, trung tâm và phía Bắc tỉnh Chungbuk, khu vực miền núi của tỉnh Bắc Kyungsang nơi có cảnh báo sóng lạnh.

KMA cũng dự báo sẽ có thêm 5-15 cm tuyết rơi ở hầu hết các vùng núi và các tỉnh trong nội địa. Trước đó, trong 2 ngày qua, cơ quan này đã ghi nhận 130 cm tuyết rơi trên núi Halla ở đảo nghỉ dưỡng Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

Một số địa phương ở tỉnh Gangwon thuộc phía Đông ghi nhận lượng tuyết rơi 40 cm. Ở tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam, độ dày của tuyết là khoảng 25 cm, trong khi ở Seoul là 13,7 cm.

KMA đã ban hành cảnh báo không khí lạnh đối với một số khu vực, với nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dự kiến có thể xuống mức -15 độ C.

Với tình trạng tuyết tích tụ nhiều ở hầu hết các vùng trên cả nước và nguy cơ xuất hiện băng trên các tuyến đường khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài trong nhiều ngày, KMA khuyến cáo các tài xế và người đi bộ chú ý an toàn giao thông.

Trong những ngày qua, tại Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ tai nạn xe hơi do tuyết rơi dày, trong khi tàu cao tốc (KTX) và tàu điện bị gián đoạn hoạt động.

Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc cho biết một số tuyến tàu cao tốc KTX sẽ chạy chậm hơn bình thường để đảm bảo an toàn. Các tàu chở khách kết nối các đảo với cảng nội địa cũng bị đình chỉ, gây bất tiện cho khách du lịch và người dân về quê.

Thời tiết bất thường cũng khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cần kiểm tra thông tin chuyến bay trước khi ra khỏi nhà.

Ngoài ra, do nồng độ bụi mịn sẽ ở mức xấu ở nhiều thành phố, cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo người già và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đồng thời đề phòng hỏa hoạn khi sử dụng các thiết bị sưởi như bếp và chăn điện./.

Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Cục Khí tượng Hàn Quốc dự báo tuyết rơi dày từ 10-20cm ở vùng Thủ đô Seoul, một số vùng của tỉnh Gyeonggi và các khu vực miền Nam của nước này cho đến ngày 29/1.