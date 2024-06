Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ mùa Xuân cao thứ 2 trong hơn 50 năm

Nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong khoảng từ tháng 3-5 là 13,2 độ C, tăng 1,3 độ C so với các năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1973.

Nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong khoảng từ tháng 3-5 là 13,2 độ C, tăng 1,3 độ C so với các năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1973. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 5/6, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết nhiệt độ mùa Xuân năm nay của nước này cao thứ hai trong hơn 50 năm qua, trong khi nhiệt độ đại dương lên mức cao kỷ lục trong 1 thập niên do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo KMA, nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong khoảng từ tháng 3-5 là 13,2 độ C, tăng 1,3 độ C so với các năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1973 - thời điểm nước này thiết lập mạng lưới quan sát khí tượng trên cả nước. Toàn bộ 10 mức nhiệt cao nhất trong mùa Xuân được ghi nhận sau năm 2014.

KMA cho biết nguyên nhân cơ bản khiến nhiệt độ tăng cao là do biến đổi khí hậu.

Trong mùa Xuân năm nay, nhiệt độ bề mặt biển trung bình ngoài khơi Hàn Quốc là 14,1 độ C - mức cao nhất trong 1 thập niên, cao hơn 1,1 độ C so với nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong 10 năm qua.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn ghi nhận bão cát vàng xảy ra trong 7,6 ngày, nhiều hơn 2,3 ngày so với các năm bình thường, trong khi lượng mưa tương tự với các năm trung bình, ở mức 266,7mm./.

