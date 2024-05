Tuyết rơi dày bất thường vào giữa tháng 5 ở miền núi phía Bắc Hàn Quốc

Đợt tuyết rơi dày bất thường. (Nguồn: Yonhap)

Nhà chức trách Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo tuyết rơi dày tại các khu vực miền núi ở phía Bắc tỉnh Gangwon. Đây là cảnh báo tuyết hiếm thấy giữa tháng 5 ở Hàn Quốc.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết cảnh báo tuyết rơi dày có hiệu lực vào lúc 19h20 ngày 15/5 (giờ địa phương).

Cơ quan này dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi đến sáng 16/5, với độ dày tới 7 cm ở vùng cao nguyên và các khu vực miền núi khác phía Bắc Gangwon.

Tháng 5 là tháng cuối cùng của mùa Xuân ở Hàn Quốc. Trong tháng này, thời tiết thường ấm áp và nóng dần vào cuối tháng khi thời tiết bắt đầu chuyển sang Hè.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, nhà chức trách Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày vào giữa tháng 5. Khu vực miền núi Gangwon thường có tuyết nhẹ vào đầu tháng 5.

Do ảnh hưởng của đợt tuyết rơi dày bất thường này, nhiệt độ buổi sáng ở hầu hết các tỉnh của Hàn Quốc ở mức dưới 10 độ C, riêng thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt 6,9 độ C.

Trước đó, Hàn Quốc vừa trải qua tháng 4 nóng nhất trong nửa thế kỷ, với nhiệt độ trung bình tăng hơn 2,5 độ C so với những năm trước./.

