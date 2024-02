Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ buổi sáng tháng 2 ấm chưa từng thấy

Cục Khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng 2 cao nhất từ trước đến nay ở Sokcho, cách Seoul 151km về phía Đông Bắc, với mức nhiệt 13,2 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết vào sáng 14/2, nước này ghi nhận nhiệt độ buổi sáng trong tháng 2 ấm nhất từ trước đến nay, với nền nhiệt tại nhiều nơi trên cả nước đều vượt ngưỡng 10 độ C.

Nhiệt độ tối thiểu hằng ngày tại Incheon, thành phố cảng phía Tây thủ đô Seoul, lên tới 11 độ C, đánh dấu mức nhiệt cao chưa từng thấy trong tháng 2 kể từ khi KMA bắt đầu áp dụng các biện pháp đo đạc thời tiết hiện đại vào năm 1904. Nhiệt độ cao từng được ghi nhận trước đó vào tháng 2 là 8,5 độ C của ngày 25/2/2010.

KMA cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng 2 cao nhất từ trước đến nay ở Sokcho, cách Seoul 151km về phía Đông Bắc, với mức nhiệt 13,2 độ C. Các thành phố lân cận gồm Gangneung và Donghae cũng chứng kiến mức nhiệt vào buổi sáng tháng 2 cao kỷ lục lần lượt là 13,6 độ C và 10,4 độ C.

Tại thủ đô Seoul, mức nhiệt thấp nhất sáng cùng ngày là 8,8 độ C, đánh dấu buổi sáng tháng Hai ấm thứ tư kể từ năm 1907. Theo KMA, nhiệt độ sáng cùng ngày dao động từ 1 C đến 11 C trên toàn quốc là mức thường thấy vào đầu tháng 4 hằng năm.

KMA cũng dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày trên cả nước sẽ dao động từ 13 đến 19 độ C. Bắt đầu từ ngày 15/2, nhiệt độ có thể sẽ giảm xuống mức bình thường khi chịu ảnh hưởng của các khối không khí lạnh hướng Tây Nam./.