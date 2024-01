Hàn Quốc hứng chịu đợt rét hại, nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10 độ C

Người dân dọn tuyết trên đường phố ở Gwangju, Hàn Quốc ngay 24/1/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hàn Quốc đang trong những ngày rét hại của mùa Đông năm nay với nhiệt độ ở hầu hết các vùng trên toàn quốc rớt xuống mức dưới âm 10 độ C.



Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) cho biết trong ngày 24/1, vùng ven biển phía Tây bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla đang tiếp tục hứng chịu những đợt tuyết rơi mạnh. Đây là những địa phương đã được ban hành cảnh báo tuyết lớn.



Các khu vực trên đã có tuyết rơi dày từ 10-20cm từ ngày 23/1. Lượng tuyết rơi tại vùng núi đảo Jeju dự kiến dày trên 50cm, tại thành phố Gwangju và phía Tây vùng Honam ở mức trên 20cm. Vùng ven biển Tây tỉnh Nam Chungcheong dự báo có tuyết rơi từ 3-10 cm.



Do luồng không khí lạnh tiếp tục dịch chuyển cùng các đám mây gây tuyết, nhiệt độ buổi sáng tại nhiều địa phương ghi nhận mức thấp kỷ lục trong mùa Đông năm nay.

Nhiệt độ tại huyện Cheonwon, tỉnh Gangwon ghi nhận sáng 24/1 là âm 24,1 độ C, ở huyện Hwacheon cùng tỉnh là âm 21 độ C, tại Seoul là âm 14 độ C.



Khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi và vùng núi cao tỉnh Gangwon đã được ban bố cảnh báo rét đậm, rét hại. Một số địa phương khác được ban bố cảnh báo chú ý rét đậm. Cơ quan khí tượng cho biết đợt rét hại lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 25/1.



Dự báo, nhiệt độ sẽ tăng dần từ chiều 25/1. Do tuyết rơi dày và thời tiết rét đậm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý giữ ấm cơ thể và quản lý cơ sở vật chất.



Do ảnh hưởng của đợt tuyết lớn lần này, có hơn 290 chuyến bay gồm 273 chuyến nội địa, 18 chuyến quốc tế xuất phát từ sân bay quốc tế Jeju bị hủy, chiếm hơn 50% số chuyến bay.

16 chuyến bay xuất phát từ thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) và thành phố Gwangju tới đảo Jeju cũng bị hủy.



Ngoài ra, 6 trên 8 tuyến tàu thủy chở khách nối giữa đảo Jeju với các khu vực khác bị tạm dừng hoạt động.

Cơ quan chức năng tiếp nhận 14 trường hợp tai nạn giao thông do tuyết tại thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla. Có 59 báo cáo sự cố hư hại do nước đóng băng trên toàn quốc.



Giá lạnh cộng với tuyết rơi dày đặc cũng buộc hai cuộc thi trượt tuyết núi cao phải bắt đầu muộn hơn 30 phút so với dự kiến tại Thế vận hội Olympic Trẻ mùa Đông đang diễn ra ở tỉnh Gangwon./.

