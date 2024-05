Dự báo thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì mưa rào và dông

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Lai Châu giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ ngày 8-9/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, ngày và đêm 7/5, vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 2m trong mưa dông. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ, sóng cao 0,5-1,5m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

