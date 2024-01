Hàn Quốc: Giá rét bao trùm, nhiệt độ ở Thủ đô Seoul giảm sâu xuống -21,7 độ C

Băng tuyết phủ trắng xóa tại Daegwallyeong, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), ngày 20/1/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 23/1, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) thông báo nhiệt độ ghi nhận sáng cùng ngày ở Thủ đô Seoul là -13,9 độ C song độ lạnh cảm nhận thực tế xuống tới -21,7 độ C khi đợt rét đậm tiếp tục ảnh hưởng trên toàn quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của KMA cho biết đợt lạnh bắt đầu từ ngày 22/1 dự kiến sẽ rét đậm hơn, trong đó nền nhiệt ban ngày xuống mức đóng băng ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Cụ thể, các thành phố lân cận Thủ đô Seoul như Incheon và Suwon đã ghi nhận nhiệt độ giảm xuống lần lượt -13,1 độ C và -12,8 độ C.

Nhiệt độ tại thành phố Chuncheon ở phía Đông cũng giảm xuống -13,4 độ C vào lúc 5h sáng 23/1, trong khi thành phố ven biển phía Đông Gangneung ghi nhận nhiệt độ -9,8 độ C và thành phố Daejeon ở miền Trung ghi nhận -12,2 độ C.

KMA dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ khoảng -9 đến 1 độ C trên toàn quốc. Các khu vực thuộc tỉnh Nam Chungcheong, Jeolla và đảo Jeju sẽ có tuyết rơi kéo dài đến ngày 24/1.

Lượng tuyết có thể rơi dày tới 20cm tại một số khu vực ở Bắc Jeolla, thậm chí 50cm ở một số vùng miền núi thuộc đảo Jeju trong nhiều ngày tới.

Nhiều khả năng tuyết cũng sẽ rơi nhẹ tại các khu vực ven biển phía Tây thuộc phía Nam tỉnh Gyeonggi xung quanh Seoul, cũng như một số vùng thuộc các tỉnh Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam kể từ chiều tối 23/1./.

