Hàn Quốc ban hành cảnh báo rét đậm ở nhiều vùng trên cả nước

Tuyết phủ trắng thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/1, Hàn Quốc ban hành cảnh báo rét đậm bao trùm vùng đô thị Seoul, một số khu vực ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon khi nhiệt độ được dự báo giảm mạnh trong 2 ngày tới.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết cảnh báo có hiệu lực từ 21h cùng ngày.

Cảnh báo rét đậm thường được đưa ra khi nền nhiệt độ vào buổi sáng ở mức âm 12 độ C hoặc thấp hơn trong ít nhất 2 ngày liên tiếp hoặc nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng giảm hơn 10 độ C so với ngày trước đó xuống mức 3 độ C hoặc thấp hơn.

KMA dự báo nhiệt độ buổi sáng tại các khu vực trên sẽ giảm xuống mức âm 11 độ C trong ngày 22/1. Nền nhiệt buổi sáng dự báo ở mức âm 10 độ C tại Seoul và thành phố Incheon ở phía Tây.

Tại thành phố Daejeon ở miền Trung và thành phố cảng Busan ở miền Nam, các nền nhiệt buổi sáng có thể giảm xuống lần lượt là 3 độ C và 1 độ C.

Từ ngày 23/1, nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới âm 10 độ C ở hầu hết các vùng trên cả nước và nhiệt độ ban ngày cũng sẽ duy trì dưới 0 độ C.

Theo KMA, tuyết có thể sẽ rơi ở các vùng ven biển phía Tây của tỉnh Nam Chuncheong và tỉnh Jeolla ở Tây Nam Hàn Quốc từ sáng 22/1 đến ngày 23/1. Đảo nghỉ dưỡng Jeju cũng sẽ có tuyết rơi hoặc mưa đến ngày 23/1.

Theo kế hoạch, chính quyền thủ đô Seoul sẽ chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp 24 giờ để sẵn sàng giải quyết các vấn đề nảy sinh khi nhiệt độ giảm mạnh./.

