Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về ổn định chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu

Cuộc đàm phán tại Seoul nhằm trao đổi thông tin về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành giữa hai nước và thảo luận về các biện pháp ổn định nguồn cung các khoáng sản thiết yếu và đất hiếm.

Khánh Vân
Container hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trong tuần này để thảo luận về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực của hai nước nhằm ổn định chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghiệp chủ chốt.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết cuộc đàm phán lần này sẽ kéo dài trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 11/9 tại Seoul nhằm trao đổi thông tin về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành giữa hai nước và thảo luận về các biện pháp ổn định nguồn cung các khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp tiên tiến như ô tô, điện tử và chất bán dẫn.

Bộ chủ quản cho biết đang liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc để đảm bảo hoạt động ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp, bao gồm đất hiếm và khoáng sản thiết yếu.

Hàn Quốc đồng thời lưu ý rằng nước này có kế hoạch tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại lớn để tạo ra một môi trường thương mại "ổn định" cho các công ty Hàn Quốc.

Kênh liên lạc giữa chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc được thiết lập vào tháng 7/2024 nhằm mục tiêu duy trì ổn định chuỗi cung ứng giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Trung Quốc #chuỗi cung ứng #nguyên liệu #kiểm soát xuất khẩu #đàm phán Hàn Quốc
