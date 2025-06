Hàng loạt cầu treo dân sinh ở Gia Lai xuống cấp nghiêm trọng

Qua đợt kiểm tra toàn diện hệ thống cầu treo dân sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong số 38 cầu treo dân sinh trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố được khảo sát, có tới 10 cầu treo xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng kết cấu nghiêm trọng như: giằng gió, quang treo, mặt cầu, lan can, tháp cầu... Những hư hỏng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Những cây cầu cần được sửa chữa khẩn cấp gồm cầu treo làng Phun (huyện Chư Prông), cầu treo Đăk Joh (huyện Đăk Đoa), cầu treo xã Biển Hồ (thành phố Pleiku), cầu treo Tung Ke (huyện Chư Sê)...

Tại cầu treo Tung Ke (xã Ayun, huyện Chư Sê) bắc qua sông Ayun, tuyến giao thông duy nhất nối liền làng Tung Ke và làng Amil phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển nông sản cho hơn 300 hộ dân.

Hiện mặt và dầm cầu treo Tung Ke đã mục nát, đứt gãy, nhiều thanh gỗ lót bị bong tróc tạo ra những khoảng trống lớn trên mặt cầu. Lan can cầu gỉ sét, các điểm nối mất ốc vít khiến cầu rung lắc mạnh mỗi khi có người qua lại.

"Hàng ngày, tôi đều phải chở con đi học qua cầu này, nhưng mỗi lần đi qua, bánh xe có thể vướng đinh hoặc lọt xuống lỗ hổng. Người dân nơi đây rất mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng một cây cầu mới kiên cố hơn để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân," chị Đinh Khun ở làng Amil bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lan ở thị trấn Chư Sê cho biết mỗi lần đi qua, cầu rung lắc mạnh như chiếc võng. Vào mùa thu hoạch, lưu lượng người qua lại rất đông và nếu tình trạng này không được khắc phục kịp thời, thì nguy cơ có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng là rất cao.

Tình trạng xuống cấp, hư hỏng của cầu treo dân sinh Tung Ke bắc qua sông Ayun (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ayun, trên địa bàn xã có 3 cầu treo bắc qua sông Ayun; trong đó 2 cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là cầu làng Tung Ke. Mặc dù huyện có bố trí kinh phí duy tu nhưng nhiều hạng mục lớn cần được sửa chữa triệt để, không thể vá víu tạm thời.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương bố trí nguồn lực sửa chữa 10 cầu hư hỏng nặng trước ngày 2/9/2025 theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, đề xuất tăng cường phân cấp quản lý cho chính quyền cấp xã để chủ động công tác duy tu thường xuyên, kịp thời xử lý các hư hỏng nhỏ để kéo dài tuổi thọ công trình.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Hà Anh Thái, phần lớn các cầu treo đều đã được sử dụng trên 10 năm, tuy nhiên công tác bảo trì, duy tu chưa được quan tâm đúng mức.

Hiện tượng phổ biến của các cây cầu là cáp và bu lông đã han gỉ, mặt cầu cong vênh, lan can gãy đổ, cây cỏ mọc che khuất tầm nhìn gây mất an toàn...

Đáng chú ý, nhiều cầu treo do xã hoặc các tổ chức tự quản quản lý, do thiếu kinh phí và không có sự hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên nên công tác duy tu gần như bỏ ngỏ. Do đó, hằng năm, Sở Xây dựng đều có đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các cầu có dấu hiệu mất an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh trước mùa mưa. Các công trình có dấu hiệu mất an toàn phải được khắc phục ngay, ưu tiên có thể sử dụng nguồn vốn sự nghiệp hoặc vốn duy tu để sửa chữa khẩn cấp, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hiện hệ thống cầu treo dân sinh ở Gia Lai chịu áp lực lớn về lưu lượng, trong khi hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người, cần phải có chiến lược đầu tư đồng bộ thay thế dần các cầu treo dân sinh cũ bằng cầu bê tông kiên cố./.

