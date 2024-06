Hàng ngàn người tham gia giải chạy “Vì cộng đồng không ma túy”

09/11/2023 06:00

Công an Cao Bằng và Công an Quảng Tây, Trung Quốc, ký quy chế phối hợp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, giữ an ninh trật tự khu vực biên giới.