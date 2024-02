Hàng nghìn người tham dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024

Hằng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn, vào ngày mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, nhằm cầu cho mưa thuận-gió hòa, quốc thái-dân an.

Người theo đạo Cao Đài hành hương tại Toà thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng), tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh long trọng tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024.

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của đạo Cao Đài.

Đến dự Đại lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; cùng đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, du khách, cùng hàng nghìn người theo đạo Cao Đài trong và ngoài nước.

Phát biểu chúc mừng Đại lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết trong những năm qua, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc và người theo đạo đồng hành cùng dân tộc. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa.

Hội thánh đã động viên chức sắc, chức việc và người theo đạo không ngừng nâng cao đạo đức, gìn giữ thuần phong, mỹ tục, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực vào các phong trào nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về nhiều mặt, đời sống kinh tế-xã hội-văn hóa của nhân dân được phát triển, an ninh chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, tự do tín ngưỡng tôn giáo của được đảm bảo, từ đó khẳng định và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với chính sách nhất quán của nhà nước là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, do đó, các tôn giáo, trong đó có Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh có đầy đủ cơ hội, khả năng để vừa thực hiện tự do tín ngưỡng, vừa tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tặng quà cho Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Ban cai quản các họ đạo, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể người theo đạo tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo, tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng tôn chỉ, mục đích, đường lối hành đạo của hội thánh; tu dưỡng đạo đức bản thân, thực hiện nhân nghĩa, thương yêu, đoàn kết, đồng tâm nhất trí thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm “Nước vinh-đạo sáng,” góp phần cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh bày tỏ vui mừng đón tiếp lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố đến tham dự Đại lễ Đức Chí Tôn.

Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cho biết những năm qua Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo được thuận lợi. Các chức sắc, người theo đạo đều nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết do Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh đề ra.

Với tấm lòng chân thành, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quyết tâm dung bồi nền đạo, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời đóng góp, xây dựng đất nước, địa phương ngày càng phát triển.

Qua gần 100 năm khai đạo, đến nay tôn giáo Cao Đài không chỉ phát triển trong nước mà còn được hình thành tại một số nước trên thế giới, để người theo đạo cùng sinh hoạt.

Hằng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn, vào ngày mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, nhằm cầu cho mưa thuận-gió hòa, quốc thái-dân an, mọi người, mọi nhà đều được ấm no hạnh phúc. Đồng thời thể hiện tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với Đức Đại Từ Phụ và Đức Đại Từ Mẫu, thể hiện lòng biết ơn đấng sinh thành tạo hóa ra vạn loài theo quan niệm của đạo Cao Đài.

Đại lễ Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 của đạo Cao Đài được khởi đầu bằng các màn múa Long, Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng) và nhạc sắc tộc trước Đền Thánh, Báo Ân Từ, diễu hành qua Đông Tây khán đài.

Đại lễ chính thức vía Đức Chí Tôn diễn ra tại Đền Thánh, Cúng Đàn Phật Mẫu được tổ chức tại Báo Ân Từ.

Dịp Đại lễ Đức Chí Tôn năm nay, người theo đạo Cao Đài đã trưng bày triển lãm 34 mô hình, tái hiện lại quá trình lập nước và dựng nước của cha ông, các sự tích, anh hùng huyền thoại cổ xưa được lưu danh, được các họ đạo trong tỉnh và các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang... cùng thực hiện như truyền thuyết thành Cổ Loa, sự tích trầu cau, sự tích dưa hấu Mai An Tiêm, truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ./.

