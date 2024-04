Album mới giúp Taylor Swift lập mốc son trên bảng xếp hạng Billboard 200

Album đôi gồm 31 bài mang tên "The Tortured Poets Department" đã giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần qua, giúp Taylor Swift san bằng thành tích với nam ca sỹ Jay-Z.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, 'The Tortured Poets Department' là album bán chạy nhất. (Nguồn: Instagram)

Taylor Swift tiếp tục gây tiếng vang trong làng âm nhạc thế giới, sau khi phát hành album thứ 11 mang tên "The Tortured Poets Department."

Album đôi gồm 31 bài này đã giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần qua, qua đó giúp Taylor Swift san bằng thành tích với nam ca sỹ Jay-Z khi cùng là nghệ sỹ/ban nhạc có số album đạt ngôi vị No.1 nhiều thứ hai trong lịch sử bảng xếp hạng này (14 album).

Hiện ban nhạc huyền thoại The Beatles đang là ban nhạc/nghệ sỹ có số album đạt ngôi vị quán quân nhiều nhất trên Billboard 200, với 19 album.

Theo công ty phân tích và thống kê dữ liệu ngành âm nhạc Luminate, album đôi "The Tortured Poets Department” đã tích lũy được 2,61 triệu đơn vị album tương đương - một thuật ngữ dùng trong ngành công nghiệp âm nhạc để chỉ mức tiêu thụ tương đương giá trị của một bản album.

Trong số 2,61 triệu đơn vị album tương đương nói trên có tới 1,91 triệu đơn vị đến từ việc bán album truyền thống - người nghe mua lượt tải xuống, đĩa CD, băng cassette và đĩa than (đĩa vinyl).

Đáng chú ý, đĩa than chiếm 859.000 đơn vị và đây là doanh số đĩa than cao nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, "The Tortured Poets Department” là album bán chạy nhất.

Theo Luminate, "The Tortured Poets Department" ghi nhận 891,34 triệu lượt phát trực tuyến trong tuần qua. Đây là tuần phát trực tuyến mạnh mẽ nhất đối với một album trong lịch sử âm nhạc hiện đại.

Với "The Tortured Poets Department," Taylor Swift đã phá kỷ lục về lượt phát trong tuần nhiều nhất cho một album, vượt qua album 25 ca khúc "Scorpion" của Drake (745,92 triệu lượt vào năm 2018) và album 21 ca khúc "Certified Lover Boy" cũng của Drake (với 743,67 triệu bản vào năm 2021) và album "Midnights" của chính mình vào năm 2022, với 549,3 triệu lượt phát trực tuyến.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, nữ ca sỹ viết: “Tôi thực sự choáng ngợp trước tình yêu mà các bạn dành cho album này. Có tới 2,6 triệu lượt nghe! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, phát trực tuyến và chào đón 'The Tortured Poets Department” bước vào cuộc sống của bạn"./.

