Hàng nghìn nhân lực hỗ trợ xã, phường trước ngày chính quyền 2 cấp hoạt động

Từ ngày 1/7/2025, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ chính thức vận hành bộ máy mới, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, từ nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm dùng chung đến chính sách hỗ trợ cán bộ phải di chuyển chỗ làm...

Với tâm thế sẵn sàng, đội ngũ kỹ thuật viên, công nghệ thông tin của các đơn vị như Viettel, MobiFone đã ứng trực 24/7 sẵn sàng hỗ trợ các địa phương công tác chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

5.000 nhân viên Viettel hỗ trợ cán bộ

Ngày 26/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký Công điện số 96, yêu cầu VietnamPost và Viettel bố trí nhân lực hỗ trợ Uỷ ban Nhân dân cấp xã trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục 24/7 khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp.

Nhân viên Viettel hỗ trợ cán bộ xã sử dụng hệ thống điều hành. (Ảnh: Viettel)

Đại diện Viettel cho hay, Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) triển khai hệ thống điều hành xuyên suốt từ Trung ương tới 3.321 xã, theo mô hình kết nối 2 cấp. Chỉ trong 5 ngày qua, gần 5.000 cán bộ nhân viên Viettel đã vào cuộc hỗ trợ các xã.

Để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động suôn sẻ từ ngày 1/7/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương trên ba trục công việc chính.

Thứ nhất, ngay từ tháng 4/2025, Bộ đã ban hành các quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các văn bản này giúp địa phương kế thừa tối đa hạ tầng hiện có, đồng thời chuẩn hóa bước nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và an toàn dữ liệu.

Thứ hai, ngày 23/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục ra công văn yêu cầu các tỉnh xây dựng lộ trình cụ thể cho 5 nền tảng cốt lõi như: hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu, hệ thống thông tin báo cáo, nền tảng họp trực tuyến… đảm bảo không gián đoạn dịch vụ công khi chuyển sang mô hình mới.

Thứ ba, Bộ cũng đã chỉ đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức các buổi hướng dẫn trực tuyến cho cả 63 tỉnh, mời các doanh nghiệp viễn thông, an ninh mạng và lưu trữ dữ liệu cùng giải đáp vướng mắc.

Song song, Bộ lập hai nhóm điều hành trực tuyến: một nhóm kết nối lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và một nhóm kết nối tất cả doanh nghiệp triển khai 5 hệ thống trên để xử lý sự cố tức thời, cập nhật tiến độ hằng ngày.

Đặc biệt, Bộ đã yêu cầu VNPT và Viettel bố trí nhân viên hỗ trợ trực tiếp tại từng xã, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính liên tục 24/7.

Ngoài ra, Bộ đã khảo sát thực tế tại các địa phương sáp nhập đầu tiên như Ninh Bình, Phú Thọ để kịp thời ban hành quy chế tạm thời vận hành hệ thống dùng chung, trên nguyên tắc "một hệ thống – một nguồn dữ liệu" đảm bảo an toàn, liên thông.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Khoa học và Công nghệ kiên trì quan điểm "chuẩn chung - kết nối liên thông - hỗ trợ tận nơi" coi chuyển đổi số là xương sống để mô hình chính quyền hai cấp phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn và tiết kiệm hơn.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn để ngày 1/7/2025 tới, chính quyền mới vận hành trơn tru, đem lại trải nghiệm dịch vụ công thuận tiện, hiện đại cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 26/6, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã đề nghị VietnamPost và Viettel cử mỗi xã ít nhất 1 nhân viên trực 24/7 hỗ trợ nhận - trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính, không để gián đoạn dịch vụ.

Đồng thời, Bộ hướng dẫn tỉnh ban hành quy chế tạm thời vận hành hệ thống dùng chung, chuyển toàn bộ dữ liệu cũ sang hệ thống mới trước 30/6/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã lập nhóm lãnh đạo 34 Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật tiến độ, ký số báo cáo hằng ngày và điều phối doanh nghiệp triển khai tại địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã lập đoàn công tác Bộ đã khảo sát thực địa tại Ninh Bình, Phú Thọ, đây là hai địa phương sáp nhập sớm để kịp thời tháo gỡ khó khăn và nhân rộng kinh nghiệm.

Huy động lực lượng trực 24/7 hỗ trợ

Chiều ngày 30/6, đoàn công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiến hành kiểm tra công tác vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm Dịch vụ công số 3 Hoàn Kiếm nhằm chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, từ tháng 6/2025, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã phối hợp cùng Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do MobiFone phát triển. Hệ thống do MobiFone triển khai xây dựng đã đáp ứng các yêu cầu về việc thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn trình điện tử trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn Thành phố Hà nội cũng như các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.

Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone kiểm tra hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong quá trình triển khai MobiFone đã tổ chức hỗ trợ cài đặt, đào tạo hướng dẫn cho 126 xã phường, 15 sở ngành, 12 chi nhánh của Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội.

Đồng thời, MobiFone đã phân công gần 200 nhân sự đảm bảo mỗi xã phường có tối thiểu 1 nhân sự phụ trách trực tiếp hỗ trợ cán bộ địa phương vận hành, giải quyết các vướng mắc trong quá trình sử dụng, duy trì 5 số Hotline và 10 kênh Meeting mở 24/7 để hỗ trợ cán bộ xuyên suốt thời gian triển khai hệ thống chính thức từ 1/7.

Qua kiểm tra, tất cả các công việc đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Tổng công ty Viễn thông MobiFone cùng với Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội quyết tâm từ 01/7/2025, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ chính thức vận hành an toàn, thông suốt phục vụ người dân, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân được hỗ trợ khi đến làm thủ tục hành chính công. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đáp ứng toàn diện nhu cầu đó, MobiFone - với tư cách là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, trực thuộc Bộ Công An đã nhanh chóng, tích cực đồng hành cùng các địa phương, bộ ngành trong quá trình chuyển đổi mang tính bước ngoặt này.

Đơn cử, tại Thái Nguyên, từ đầu tháng 5/2025 đến nay, Tổng công ty đã triển khai 2 đợt đào tạo trọng điểm, từ 19-23/5 và 26-28/5, dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, cán bộ đầu mối sở, ban ngành, đặc biệt là các đơn vị hành chính cấp xã/phường mới được sắp xếp lại.

MobiFone cũng tích cực triển khai các giải pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự hỗ trợ 24/7 tới 92 xã phường của tỉnh Thái Nguyên. Các phòng họp trực tuyến MobiFone Meet được tổ chức theo từng khu vực nhằm đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được hỗ trợ một cách kịp thời./.

Hà Nội tổ chức tập huấn quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình mới Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn quy trình giải quyết thủ tục hành chính và vận hành hệ thống dịch vụ công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.