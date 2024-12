Hoa hậu H’Hen Niê mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao Lai Châu

H’Hen Niê cho biết khi nhìn các em nhỏ vùng cao đến trường ở nội trú đã gợi nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa, do đó cô ưu tiên các hoạt động cộng đồng hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Hoa hậu H’Hen Niê mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao tại Lai Châu. (Ảnh:CTV/Vietnam+)

Hoa hậu H’Hen Niê vừa có chuyến công tác tại Lai Châu cùng đoàn Công an thành phố Hà Nội, khai trương công trình công cộng (nhà tắm, nhà vệ sinh, thư viện) và tu sửa điểm trường cho các em học sinh.

H’Hen Niê cho biết, đoàn đến trường Trung học cơ sở Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu khi trời đã tối mịt mù và lạnh giá. Ngay sau đó, cô vào bếp với các thầy cô và đoàn dọn cơm tối ăn cùng các em học sinh.

Cô cũng đi thăm nơi ở của các em học sinh và ngủ lại đây để trực tiếp cảm nhận cuộc sống các em. Buổi tối, H’Hen Niê sinh hoạt văn nghệ và phụ mọi người chuẩn bị cho chương trình khai trương vào hôm sau.

Ngoài các công trình công cộng, đoàn còn trao học bổng và tặng quà cho các em học sinh, gồm dụng cụ học tập, balô, bánh kẹo… đặc biệt là áo ấm, bởi mùa đông ở Lai Châu rất lạnh.

H’Hen Niê chia sẻ: “Sau hơn 13 tiếng di chuyển từ Hà Nội, H’Hen cũng đã tới nơi an toàn. Dọc đường có chút say xe ở các khúc quanh co nhưng đến nơi gặp các em là H’Hen vui lắm. Hôm nay khai trương nhà tắm, nhà vệ sinh mới, H’Hen còn có cơ hội ở lại cùng các em, được cùng nhau dọn cơm, ngồi ăn chung và thăm phòng nghỉ của các em. Mỗi chuyến đi gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện truyền cảm hứng để rồi cứ thế H’Hen được sống với tinh thần tích cực.”

Cô cho biết khi nhìn các em nhỏ vùng cao đến trường ở nội trú đã gợi nhớ đến H’Hen Niê của ngày xưa. Đó cũng là lý do H’Hen Niê ưu tiên các hoạt động cộng đồng hỗ trợ trẻ em vùng cao, dân tộc thiểu số.

Khai trương thư viện thân thiện cho trẻ em Lai Châu. (Ảnh:CTV/Vietnam+)

Trước đó, vào tháng 11/2024, H’Hen Niê đã cùng đoàn đến Lai Châu khảo sát và khởi công xây dựng, tu sửa hạ tầng trường học. Sau một tháng các công trình đã hoàn thành, gồm nhà tắm, nhà vệ sinh, thư viện tại trường Trung học cơ sở Sì Lở Lầu và tu sửa điểm trường mầm non Tà Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Dự án được đoàn Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện, H’Hen Niê đồng hành và góp sức lan tỏa chương trình. Đây là hoạt động thường niên được H’Hen Niê và Công an thành phố Hà Nội duy trì đều đặn mỗi dịp cuối năm.

H’Hen Niê cùng cộng sự cán mốc trồng 8ha rừng tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia Hoa hậu H’Hen Niê vừa cùng các cộng sự tiếp tục trồng thêm 1ha rừng tại Khu bảo tồn thiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, nâng số ha rừng trồng được 8 ha tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia trên cả nước.

Dù lịch trình công việc cá nhân bận rộn và phải di chuyển liên tục đi nhiều tỉnh, H’Hen Niê vẫn sắp xếp thời gian cho các hoạt động cộng đồng và luôn giữ được hình ảnh rạng rỡ mỗi lần xuất hiện.

Sau chuyến công tác Lai Châu này, H’Hen Niê cho biết sẽ tiếp tục đi Côn Đảo tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường (16,17/12) và tới Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX với tư cách Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII vào sáng 18/12./.

Hình ảnh thân thiện, gần gũi của H'Hen Niê với các em học sinh nội trú. (Ảnh:CTV/Vietnam+)