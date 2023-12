Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 285 kiốt tại một khu chợ đồ cũ ở An Giang

Vụ cháy xảy ra tại chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ (An Giang) không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 285 kiốt của hơn 110 hộ tiểu thương, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 31/12, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang tập trung khống chế và dập tắt vụ cháy xảy ra tại chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31/12, người dân sống quanh chợ Châu Long phát hiện lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực các kiốt bán quần áo cũ nên hô hoán và thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc (thuộc Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang) đã điều động xe chữa cháy chuyên dùng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương và người dân khống chế ngọn lửa.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực chợ Châu Long (còn được gọi là chợ đồ cũ, chợ đồ si Châu Long), nơi xảy ra hỏa hoạn rộng cả ngàn mét vuông, nằm giữa khu dân cư.

Chợ có khoảng 285 kiốt làm bằng khung sắt, mái tôn; mỗi kiốt có diện tích 20-30m2, chuyên bán quần áo may sẵn, giày dép... (đồ cũ đã qua sử dụng). Đây là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất dữ dội, tốc độ lan nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm ki ốt đã bị lửa bao trùm. Vì vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau hơn 4 giờ dập lửa, đến khoảng 10 giờ ngày 31/12, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã cơ bản khống chế và dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 285 kiốt của hơn 110 hộ tiểu thương, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, hiện địa phương chưa có thống kê chính thức thiệt hại của vụ hỏa hoạn, nhưng đang vào thời điểm cận Tết, tiểu thương tập trung nhiều hàng hóa nên ước thiệt hại là rất lớn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến sâu vào khu vực nhà lồng chợ để dập tắt hoàn toàn các đám cháy còn âm ỉ.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.



