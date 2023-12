Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy sát chợ nông sản phường Văn Quán, Hà Đông

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Công an quận Hà Đông cho biết lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an quận cùng Đội Chữa cháy Trung tâm 4, phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với lực lượng tại chỗ đã khẩn trương, kịp thời xử lý đám cháy khu lán tạm gần chợ nông sản tại phường Văn Quán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26/12, đám cháy bất ngờ xảy ra tại khu lán tạm lợp mái tôn gần chợ nông sản phường Văn Quán. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang một số lán lân cận khiến người dân lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng tại chỗ đã di chuyển một phần đồ đạc ra nơi an toàn, đồng thời báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy.

Các biện pháp khống chế cháy lan được triển khai. Tuy nhiên, do cấu kiện lán tạm lợp bằng mái tôn sụp đổ, ủ lửa phía dưới nên việc phun nước dập lửa hiệu quả chậm, trong khi đó các chất cháy chủ yếu là nông sản, bao tải, thùng xốp đã tạo cột khói lớn, bao vây một số nhà cao tầng lân cận.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ tiếp tục phun nước dập lửa; đồng thời làm mát cấu kiện bảo vệ nhà cao tầng, hạn chế ảnh hưởng tới xung quanh. Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Khu vực cháy là lán tạm dạng kiốt, lợp mái tôn có diện tích khoảng 50m2, gần sát chợ nông sản. Vụ cháy đã không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê./.

