Hoãn phiên tòa tuyên án ông Donald Trump tới sau bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại phiên xét xử của tòa án New York ngày 4/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/9, Thẩm phán bang New York của Mỹ, ông Juan Merchan quyết định hoãn phiên tòa tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án chi tiền bịt miệng cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay.

Thẩm phán Merchan nêu rõ thời điểm ấn định lại phiên tòa trên là vào ngày 26/11, ba tuần sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (ngày 5/11), trừ khi vụ án bị bác bỏ trước mốc đó.

Quyết định được đưa ra nhằm tránh khả năng - dù không có cơ sở - rằng quá trình tố tụng bị ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới mà bị cáo Trump là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa.

Như vậy, phiên tòa tuyên án ông Trump liên quan vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng diễn viên Stormy Daniels cũng như việc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ không diễn ra theo kế hoạch vào ngày 18/9 tới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/9, cựu Tổng thống Trump đánh giá cao quyết định của thẩm phán Merchan, đồng thời cho rằng cần phải chấm dứt vụ án này một cách hợp pháp, khi nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử.

Trước đó, các luật sư của ông Trump đã đệ đơn lên tòa án New York đề nghị lùi phiên tòa tuyên án đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 do cho rằng có động cơ can thiệp bầu cử, trong đó người đưa ra các cáo buộc đối với ông Trump là luật sư quận Manhattan Alvin Bragg, một thành viên của đảng Dân chủ./.

