Học sinh ở Quảng Ninh, Đà Nẵng tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông

Thí sinh tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (Đà Nẵng) hoàn thành môn thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thông tin sáng 2/6, trong buổi thi môn Toán của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025, có 1 thí sinh tại Hội đồng coi thi Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Qua xác minh của cơ quan Công an, thí sinh không có hành vi làm lộ lọt đề thi ra khỏi phòng thi.

Trong buổi thi sáng 2/6, số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 15.852 em; số lượng dự thi là 15.768; có 84 thí sinh vắng thi, tỷ lệ dự thi 99,5%, cao hơn so với 2 buổi thi trước đó là môn thi Ngữ văn (vắng 77 thí sinh) và Ngoại ngữ (vắng 83 thí sinh) của ngày 1/6.

Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo kế hoạch. Không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy định thi.

Sau khi hoàn thành các bài thi, đa phần các thí sinh đều đánh giá các đề thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán năm nay vừa sức, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa. Các học sinh có học lực và mức độ ôn tập trung bình vẫn có thể đạt điểm trung bình khá.

Như vậy, Kỳ thi vào lớp 10 đã kết thúc đối với đối với các thí sinh không dự thi vào trường chuyên.

Chiều 2/6, các thí sinh dự thi vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long sẽ thi các môn chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025, ở Quảng Ninh có 34 Hội đồng coi thi tại 12 địa phương với tổng số 653 phòng thi chính thức và 42 phòng thi dự phòng, diễn ra từ ngày 1-3/6 với 3 môn thi chung là Toán, Văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp).

Các môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp).

Các thí sinh tham gia dự thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Đà Nẵng trước giờ vào làm bài thi. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 2/6, hơn 16.200 học sinh ở thành phố Đà Nẵng hoàn thành xong môn thi Ngữ Văn (120 phút, hình thức thi tự luận), môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh đánh giá qua kiểm tra thực tế các điểm thi trong sáng 2/6, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết thông tin như lịch thi, sơ đồ phòng thi theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ở một số điểm thi có thí sinh sức khỏe không tốt, nên Sở đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ các em làm bài thi tốt nhất.

Kết thúc môn thi Ngữ Văn có 16.122 thí sinh (trong số 16.223 đăng ký) dự thi, vắng 101 thí sinh, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập 33 điểm thi với 679 phòng thi và 2 điểm thi, 68 phòng thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Ngoài ra, Sở đã huy động hơn 2.000 giáo viên coi thi và chấm thi; phối hợp cùng Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi, in sao đề thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 2-4/6./.

Hà Nội: Thành lập 19 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi vào lớp 10 Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ nay đến ngày 3/6, 19 đoàn kiểm tra của Sở trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của 100% điểm thi vào lớp 10.