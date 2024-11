Hội Chữ thập Đỏ: Cầu nối sẻ chia giúp người nghèo, trẻ em yếu thế vượt khó

78 năm qua, những giá trị nhân văn sâu sắc mà Hội Chữ thập Đỏ mang lại là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của dân tộc và là động lực để người kém may mắn vững tin vào tương lai.

Trao hỗ trợ xây nhà cho bà Phạm Thị Gái. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ trong thời gian qua đã ghi dấu ấn sâu sắc bằng nhiều sáng kiến và chương trình thiết thực.

Với sự đồng hành từ cộng đồng và các tổ chức, các mô hình hỗ trợ hiệu quả đã trở thành cầu nối sẻ chia, giúp nhiều người vượt qua khó khăn. Sự lan tỏa của những giá trị nhân đạo ấy không chỉ mang lại niềm tin cho người cần giúp đỡ mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong xã hội.

Giúp người nghèo vượt khó

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau,” Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Phú Thọ đã tích cực vận động xây, sửa nhà cho các hộ nghèo, khó khăn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng, giúp người dân ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo hiệu quả.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ưng ở khu 1, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, vừa đón nhận một món quà đặc biệt: căn nhà mới xây khang trang, rộng 70m2 với đầy đủ công trình phụ trợ. Đây là kết quả của sự chung tay góp sức từ Hội Chữ thập Đỏ thành phố Việt Trì, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương, mang lại cho gia đình bà Ưng - một hộ nghèo thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - một nơi an cư đúng nghĩa.

Bà Ưng không giấu được sự xúc động chia sẻ bà vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Hội Chữ thập Đỏ, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp mẹ con bà có được căn nhà mới. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng sự hỗ trợ này đã mang lại cho bà động lực để chăm sóc các con tốt hơn.

Căn nhà của bà Ưng là một trong 12 ngôi nhà nhân đạo được Hội Chữ thập Đỏ thành phố Việt Trì trao tặng trong năm 2024, với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Giai đoạn 2020-2024, thành phố đã huy động được hơn 3 tỷ đồng để xây mới 93 căn nhà, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,41% và hộ cận nghèo còn 0,33%.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thành phố Việt Trì Phạm Thị Thu Thủy cho biết việc xây dựng các nhà nhân đạo không chỉ mang lại nơi ở an toàn, khang trang cho người nghèo, mà còn là biểu tượng rõ nét của tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Trong năm 2025, Hội Chữ thập Đỏ thành phố phấn đấu xây mới hơn 10 căn nhà nhân đạo.

Không chỉ riêng Việt Trì, toàn tỉnh Phú Thọ đang trở thành điểm sáng trong các hoạt động nhân đạo. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đã vận động hơn 304 tỷ đồng, hỗ trợ trên 971.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào lớn như “Tết Nhân ái,” “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng Nhân ái” hay Tháng Nhân đạo đã đem lại nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, tỉnh đã vận động xây dựng 453 ngôi nhà nhân đạo, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng bò giống, và khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Huấn nhấn mạnh những thành quả đạt được là nhờ sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh vận động nguồn lực và phát triển lực lượng tình nguyện viên. Đặc biệt, Hội sẽ tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm, góp phần đưa phong trào nhân đạo của tỉnh lên một tầm cao mới.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội Giọt hồng Đất Tổ. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với các hoạt động nhân đạo truyền thống, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, như dự án cơm từ thiện 19 tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì. Từ năm 2021 đến nay, dự án đã cung cấp gần 200.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo, giúp họ giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị.

Dự án “Nồi cháo nghĩa tình” tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao cũng là một điểm nhấn nhân văn sâu sắc. Bắt đầu từ năm 2014, “Nồi cháo nghĩa tình” đã duy trì liên tục trong 11 năm qua, mang đến những bát cháo nóng, đủ chất dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo. Riêng giai đoạn 2024-2026, dự án dự kiến phục vụ hơn 35 bát cháo mỗi ngày với tổng giá trị hơn 148 triệu đồng.

Những hoạt động này không chỉ tạo nên hiệu quả thiết thực mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ người yếu thế. Các cấp Hội trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Điểm tựa tinh thần cho trẻ em nghèo, khuyết tật

Chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác nhân đạo. Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, giúp trẻ em yếu thế có thêm cơ hội phát triển toàn diện, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Đầu tháng 11 này, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao công trình bếp ăn bán trú tại Điểm trường Mầm non Pù Lườn, thuộc Trường Mầm non Cao Tân, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm. Công trình được khởi công từ tháng Tư vừa qua, với diện tích hơn 50m2, thiết kế theo kiểu nhà cấp 4, lợp tôn lạnh và có trần chống nóng. Bếp ăn đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo phục vụ tốt việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ trong môi trường học đường.

Với tổng kinh phí đầu tư 300 triệu đồng, bao gồm chi phí xây dựng và trang thiết bị, công trình là một phần trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động, tài trợ bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Kạn chia sẻ đây là một dự án vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ tại điểm trường này. Hội Chữ thập Đỏ Bắc Kạn cam kết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác để giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật tại tỉnh Bắc Kạn.

Công trình bếp ăn không chỉ cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng sâu, vùng xa mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của trẻ. Đồng thời, dự án cũng chung ta giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, tạo môi trường thuận lợi để trẻ duy trì thói quen ăn uống khoa học và lành mạnh.

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có trên 200.000 trẻ em nghèo và cận nghèo, trên 85.000 trẻ suy dinh dưỡng và khoảng 34.000 trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, nhu cầu xây mới và sửa chữa các bếp ăn bán trú rất lớn, với 88 bếp cần xây mới, 55 bếp cần sửa chữa và 229 bếp cần trang bị đồ dùng.

Đại diện gia đình có trẻ em nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, nhận sữa tại Chương trình. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động theo Kế hoạch số 45/KH-TƯHCTĐ ngày 16/2/2024 là một sáng kiến nhân đạo ý nghĩa.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chia sẻ Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật đề ra chỉ tiêu hỗ trợ 150.000 trẻ em tại trường học, cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung được bổ sung dinh dưỡng và cải thiện điều kiện sinh hoạt; xây mới, sửa chữa, hỗ trợ trang thiết bị tối thiểu 100 bếp ăn bán trú và 1 triệu người chăm sóc trẻ được truyền thông kiến thức về sinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Đến nay, Hội đã vận động tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 83 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 300.000 trẻ em. Trung ương Hội đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm và sữa cho hơn 13.000 trẻ, với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng, cùng các khoản học bổng, phương tiện hỗ trợ cho 228 trẻ, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Các địa phương cũng đóng góp tích cực, với tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa và trang bị đồ dùng cho 24 bếp ăn bán trú tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang và An Giang.

Chương trình góp phần mang lại những thay đổi tích cực về mặt dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em nghèo, khuyết tật, đồng thời là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, chung tay của cộng đồng và các doanh nghiệp trong việc xây dựng tương lai bền vững cho thế hệ trẻ.

Những hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ không chỉ mang đến những giá trị thiết thực mà còn gieo mầm hy vọng cho hàng trăm nghìn người có hoàn cảnh khó khăn. Từ những ngôi nhà nhân đạo, những bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em, đến các phong trào lớn nhỏ trên khắp cả nước, tinh thần tương thân tương ái đang được lan tỏa mạnh mẽ. Hội Chữ thập Đỏ cùng sự đồng hành của cộng đồng sẽ tiếp tục hành trình nhân ái, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân văn và tràn đầy yêu thương.

Năm 2024 đánh dấu 78 năm ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2024), một chặng đường đầy tự hào trong sự nghiệp nhân đạo vì cộng đồng. Hội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên khắp mọi miền đất nước.

Nhìn lại hành trình 78 năm, những giá trị nhân văn sâu sắc mà Hội mang lại là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của dân tộc. Đó không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là nguồn động lực to lớn để những người kém may mắn vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn./.

