Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp cấp cao về Gaza

Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc sau khi thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng bắn vì lý do nhân đạo.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cuộc họp cấp cao diễn ra dưới sự chủ trì của Trung Quốc - nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 11 - và có sự tham dự của hầu hết ngoại trưởng các nước thành viên.

Israel tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas Lệnh ngừng bắn với Phong trào Hamas sẽ được Israel tiếp tục gia hạn dựa trên nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình giải phóng con tin và tuân theo điều khoản thỏa thuận.

Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là con đường tốt nhất để tránh thương vong, trong khi cộng đồng quốc tế phải nỗ lực hơn nữa để hướng tới việc đạt được các nghị quyết chấm dứt vòng xoáy xung đột hiện nay, trong đó có các nỗ lực ngoại giao nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Ông Vương Nghị tái khẳng định giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng là lộ trình hòa bình hai nhà nước.

Quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận tạm ngừng giao tranh sẽ là bước khởi đầu cho việc đàm phán một lệnh ngừng bắn.

Ông hối thúc Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, thể hiện vai trò lớn hơn trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Dải Gaza.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh việc các bên phải đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trả tự do cho tất cả con tin.

Trong khi đó, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cho biết cuộc khủng hoảng tài chính của Chính quyền Palestine đang ngày càng trầm trọng trong bối cảnh xung đột leo thang và Israel siết chặt việc phong tỏa vùng lãnh thổ này.

Ông cảnh báo mọi hoạt động kinh tế tại Bờ Tây đã đình trệ, trong khi nền kinh tế của Gaza sụp đổ hoàn toàn.

Ông Wennesland nhấn mạnh đàm phán là con đường duy nhất tiến tới hòa bình, chấm dứt hành động chiếm đóng và hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết trước đây của Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia tuyên bố phương Tây một lần nữa thể hiện “tiêu chuẩn kép” liên quan tới xung đột ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Nhà nước Palestine Riyad Al-Maliki thì cho biết hơn 15.000 người Palestine, trong đó có khoảng 10.000 phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng do giao tranh hiện nay.

Không ai có được an toàn ở Gaza, kể cả đó là bác sỹ, trẻ em, nhà báo hay nhân viên viện trợ Liên hợp quốc.

Ông Al-Maliki kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hiện nay phải trở thành một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas sắp kết thúc, sau 6 ngày thực thi nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và trả tự do cho các con tin.

Trong khi đó, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc Wennesland đánh giá cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã phát đi một thông điệp đầy ý nghĩa đúng dịp Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/11, Trung Quốc đã công bố lập trường của nước này về giải quyết xung đột Palestine-Israel.

Văn bản do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, mang tên “Tài liệu lập trường của Trung Quốc về giải quyết xung đột Palestine-Israel,” đưa ra 5 điểm: Ngừng bắn toàn diện và chấm dứt chiến tranh, thực hiện các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, đồng thời thực hiện ngay lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài và bền vững; bảo vệ dân thường và chấm dứt mọi cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường; đảm bảo cứu trợ nhân đạo; tăng cường hòa giải bằng con đường ngoại giao, trong đó Hội đồng Bảo an phải phát huy vai trò làm trung gian và hòa giải, yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, ngăn chặn xung đột lan rộng, duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông; tìm kiếm một giải pháp chính trị phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và sự đồng thuận quốc tế./.