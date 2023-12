Hội đồng Bảo an tiếp tục hoãn bỏ phiếu nghị quyết về Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong ngày 20/12 nên dời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng 21/12.

Cuộc bỏ phiếu ngày 20/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã tiếp tục bị hoãn lại khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt, trong khi con số thương vong ở Gaza tiếp tục tăng cao.

Ông Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez (Ecuador), Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nêu rõ: “Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong hôm nay (20/12) để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao.” Vì vậy, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ “dời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng mai (21/12, theo giờ địa phương).”

Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Gaza đã nhiều lần bị trì hoãn từ hôm 18/12 tới nay.

Cũng trong ngày 20/12, văn phòng truyền thông thuộc chính quyền Hamas ở Dải Gaza cho biết ít nhất 20.000 người, trong đó có khoảng 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ, đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel hôm 7/10.

Trong một động thái khác, Cộng hòa Cyprus và Israel ngày 20/12 đã nhất trí về một số biện pháp nhằm thiết lập hành lang viện trợ bằng đường biển tới Dải Gaza.

Israel vẫn tiếp tục đẩy mạnh không kích Dải Gaza để loại bỏ Hamas Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rõ nước này sẽ thực hiện chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ Hamas và giải phóng toàn bộ các con tin.

Phát biểu sau khi cùng người đồng cấp Constantinos Kombos Cộng hòa Cyprus tới thăm Trung tâm Điều phối cứu hộ chung và thành phố cảng Larnaca, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nêu rõ Cộng hòa Cyprus và Israel cùng với các đối tác khác trong khu vực “đang thúc đẩy sáng kiến về hành lang an toàn trên biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza một cách có tổ chức và được kiểm tra kỹ lưỡng.”

Theo ông Cohen, mục tiêu tổng thể là tạo ra “lộ trình nhanh chóng” để hàng viện trợ được vận chuyển bằng đường biển vào Dải Gaza.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kombos khẳng định trong 2 ngày tới, mọi chi tiết liên quan kế hoạch triển khai đề xuất của Cộng hòa Cyprus sẽ được hoàn tất.

Theo kế hoạch, hàng việc trợ sẽ được vận chuyển từ thành phố cảng Larnaca đến Gaza./.