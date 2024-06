Huấn luyện viên Murat Yakin nói gì sau khi Thụy Sĩ biến Italy thành cựu vương?

Cổ động viên Thụy Sĩ ăn mừng trên xe hơi. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên sau khi tuyển Thụy Sĩ vượt qua Italy để giành vé vào tứ kết EURO 2024, huấn luyện viên Murat Yakin đã không giấu được niềm hạnh phúc của mình, đồng thời ca ngợi hết lời màn trình diễn của các học trò.

Huấn luyện viên Murat Yakin cho rằng các cầu thủ đã tỉnh táo và xử lý được những tình huống quyết định để có được chiến thắng 2-0 trước Italy.

Ông nói: “Chúng tôi bất bại ở vòng bảng. Trận đấu với Đức đã cho thấy Thụy Sĩ hoàn toàn có khả năng thi đấu ngang cơ với những đội bóng lớn. Hôm nay, chúng tôi đã lập nên thành tích. Chúng tôi không chỉ thi đấu cùng nhau và phòng ngự tập trung, chúng tôi cũng thể hiện tốt sự quyết tâm trong thế trận tấn công và xử lý tình huống chính xác. Chúng tôi đã thắng một trận đấu quan trọng và đó là điều quan trọng. Chúng tôi sẽ tận hưởng cảm giác chiến thắng trong hôm nay. Và khi ngày mai tới, chúng tôi sẽ lại chuẩn bị cho đối thủ tiếp theo."

Từ năm 1993, Thụy Sĩ chưa khi nào giành chiến thắng trước Italy. Vì vậy, chiến thắng 2-0 tại EURO 2024 mang tới nhiều cảm xúc cho toàn đội.

Huấn luyện viên Murat Yakin cho biết thêm: “Chiến thắng thực sự khiến bạn cảm thấy run người và không kìm được cảm xúc. Chúng tôi cảm ơn sự cổ vũ của cổ động viên. Chiến thắng này cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và làm việc đúng cách. Chúng tôi đã tới vòng tứ kết nhưng mục tiêu còn ở xa hơn."

Trong trận đấu vừa qua, tiền vệ Vargas đã kiến tạo cho Freuler lập công mở tỷ số. Sau đó, chính Vargas là người nâng tỷ số lên 2-0.

Việc tiền vệ này được lựa chọn ra sân từ đầu phần lớn là do Silvan Widmer không thể ra sân hôm nay. Do vậy, huấn luyện viên Yakin cũng trêu đùa rằng có lẽ “ông phải dùng an thần” để giải quyết bài toán về đội hình ra sân chính thức của Thụy Sĩ ở vòng tứ kết tới./.