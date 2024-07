Hưng Yên chuẩn bị có thêm 5 KCN hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH in và may mặc An Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tập trung xúc tiến thu hút các dự án FDI, kịp thời nắm bắt xử lý khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tỉnh phấn đấu có thêm 5 khu công nghiệp hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư; chủ động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ và nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư.

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức ngày 10/7.

Bên cạnh đó, Hưng Yên tăng cường công tác hậu kiểm, kiên quyết thu hồi các dự án "treo," các dự án chậm triển khai; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức, phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; tiếp tục thực hiện Đề án thương mại điện tử quốc gia và địa phương, phát huy hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh; phát triển các kênh phân phối, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Cùng đó, tỉnh tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước năm 2024; chủ động đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu để dự báo nguồn thu sát với tình hình thực tế phát sinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục về giao đất, xác định giá trị tiền sử dụng đất của các dự án đô thị, nhà ở, tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh và việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha sang các mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên đạt 6,81%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; thu ngân sách nhà nước là 22.066 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao; số dự án thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt trên 1,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, ngành xây dựng tiếp tục phát triển, ngành công nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, nông nghiệp phát triển ổn định.

Tổng thu ngân sách vượt tiến độ đề ra, các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc; hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ được tăng cường; thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

