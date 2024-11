Iraq triệt phá nhóm IS âm mưu tấn công các cơ quan của chính phủ

Lực lượng an ninh Iraq đột kích một ngôi nhà có 7 tay súng IS đang ẩn náu ở Kirkuk, sau đó giao tranh nổ ra giữa hai bên và kết quả là 1 tay súng IS tự sát, 6 tên còn lại bị bắt giữ.

Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, tỉnh Diyala, Iraq, ngày 10/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/11, Cơ quan An ninh Quốc gia Iraq (INSS) thông báo đã triệt phá một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bắt giữ 6 tay súng, bao gồm cả thủ lĩnh của nhóm này, tại khu vực của người Kurd ở tỉnh Kirkuk thuộc phía Bắc.

Thông báo cho hay, dựa trên các nguồn tin tình báo và phối hợp với lực lượng an ninh người Kurd trong khu vực, lực lượng an ninh Iraq đã bất ngờ đột kích ngôi nhà nơi có 7 tay súng IS đang ẩn náu ở Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc.

Giao tranh đã nổ ra giữa hai bên và kết quả là 1 tay súng IS tự sát và 6 tên còn lại bị bắt giữ.

Thông báo cũng nói rõ nhóm này đang lên kế hoạch tấn công các cơ quan của Chính phủ Iraq và các quan chức cấp cao ở tỉnh Kirkuk.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại hồi năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân của lực lượng này ẩn náu tại các trung tâm đô thị, sa mạc và các khu vực hiểm trở vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh cũng như dân thường./.

IS đánh bom tại miền Bắc Iraq, nhiều binh sỹ thiệt mạng Cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công trên xảy ra gần thị trấn Tuz Khurmatu, cách thủ đô Baghdad khoảng 175km về phía Bắc khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.