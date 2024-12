Israel lên tiếng về việc đưa quân tới vùng đệm Cao nguyên Golan

Binh sỹ Israel được triển khai tại khu vực chiếm đóng trên Cao nguyên Golan ngày 6/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon ngày 9/12 đã khẳng định với Hội đồng Bảo an rằng Tel Aviv chỉ thực hiện “các biện pháp hạn chế và tạm thời” tại dải đất phi quân sự giáp ranh Syria để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, đặc biệt là đối với cư dân của Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Danon bày tỏ: “Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là Israel không can thiệp vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa các nhóm vũ trang Syria; hành động của chúng tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh của chúng tôi."

Theo Đại sứ Israel, Tel Aviv vẫn cam kết chấp hành khuôn khổ Thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric tuyên bố việc quân đội Israel di chuyển vào vùng đệm ở rìa Cao nguyên Golan “cấu thành hành vi vi phạm” thỏa thuận rút quân năm 1974 giữa nước này và Syria.

Theo ông Dujarric, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan (UNDOF) đã “thông báo cho các đối tác Israel rằng những hành động này sẽ cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận rút quân năm 1974." Lực lượng Israel tiến vào khu vực vẫn hiện diện ở ít nhất 3 địa điểm.

Phần lớn Cao nguyên Golan Heights bị Israel chiếm đóng kể từ năm 1967. Sau đó, Tel Aviv sáp nhập vùng lãnh thổ này - động thái vốn không được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận.

Năm 1974, một vùng đệm được thành lập để ngăn cách các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Israel với Syria. Ngay sau đó, UNDOF đã được triển khai tới vùng đệm này.

Sau khi chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad sụp đổ, Israel tuyên bố đưa quân tới Cao nguyên Golan với lý do “các cá nhân có vũ trang có thể xâm nhập vào vùng đệm”./.

Liên đoàn Arab lên án Israel thay đổi bất hợp pháp hiện trạng Cao nguyên Golan. Ban Thư ký Liên đoàn Arab kêu gọi tất cả người dân Syria đặt lợi ích quốc gia lên hết, đồng thời lên án Israel lợi dụng tình hình nội bộ ở Syria để thay đổi bất hợp pháp hiện trạng Cao nguyên Golan.