Israel tăng ngân sách đảm bảo an ninh cho đoàn thể thao dự Olympic

Biểu tượng Olympic tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Bộ Thể thao Israel thông báo đã tăng hơn 42% ngân sách đảm bảo an ninh cho đoàn thể thao của nước này tại Thế vận hội Paris 2024 (Olympic Paris 2024).

Thông báo nêu rõ việc tăng ngân sách này là để đối phó với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng như các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các lợi ích của Israel trên toàn thế giới do cuộc xung đột này.

Số tiền được phân bổ để bảo vệ Đoàn Thể thao Israel tại sự kiện thể thao trên sẽ là 5 triệu shekel (1,37 triệu USD) thay vì 3,5 triệu shekel như dự kiến trước đó.

Quyết định này đã được thông qua trong một cuộc họp trù bị về an ninh có sự tham dự của những người đứng đầu các bộ phận chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh cho Đoàn Thể thao Israel thuộc Cơ quan An ninh Israel (ISA) và Vụ An ninh của Bộ Thể thao Israel.

Cuộc họp đã xem xét các nhu cầu về an ninh và các kịch bản có thể xảy ra tại Olympic Paris 2024.

Olympic Paris 2024 dự kiến diễn ra tại Pháp từ ngày 26/7 đến 11/8/2024. Đoàn Thể thao Israel tham dự bao gồm khoảng 120 vận động viên, nhân viên và quan chức./.