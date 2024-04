Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Milipol châu Á-Thái Bình Dương và TechX năm 2024

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 3/4, Hội nghị thượng đỉnh Milipol châu Á-Thái Bình Dương và Hội nghị công nghệ TechX phiên bản đầu tiên đã chính thức khai mạc tại Singapore, với chủ đề “Thúc đẩy sự đổi mới: Một tương lai an toàn và ổn định.”



Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore K.Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hải ngoại Pháp Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore Josephine Teo, cùng nhiều các lãnh đạo cơ quan an ninh hàng đầu của Singapore, khu vực và trên thế giới…



Nhận lời mời của Bộ trưởng K.Shanmugam, đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng Tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dẫn đầu tham dự hội nghị và các sự kiện bên lề.



Hội nghị thượng đỉnh TechX với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) và An ninh nội địa” đi sâu vào nhiều lĩnh vực chuyên ngành, bao gồm việc triển khai AI trong an ninh nội địa của các chính phủ trên thế giới.

Hội nghị cũng thảo luận về sự hội nhập của ngành công nghiệp AI cũng như thách thức từ ngành này, quản lý và an ninh biên giới, chống tội phạm mạng và lừa đảo, phát triển AI lấy con người làm trung tâm…



Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore K. Shanmugam nhấn mạnh: “Hội nghị lần này là con đường tuyệt vời để tập hợp các bên liên quan trong lĩnh vực khoa học & công nghệ, an ninh nội địa với nhau để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn. Điều quan trọng là phải xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ giữa chính phủ, ngành công nghiệp và giới học thuật.”



Chia sẻ về sử dụng AI trong an ninh nội địa tại Singapore, ông K. Shanmugam cho biết: “Tại Singapore, cảnh sát sử dụng công cụ phân tích đoạn phim trong mạng lưới máy ghi hình của cảnh sát để ngăn chặn, phát hiện và giải quyết tội phạm nhanh hơn. Nhìn vào an ninh nội địa, chúng tôi sử dụng AI để giúp chống tội phạm. Phân tích video có thể được sử dụng trong các camera trong nhà tù để có thể giảm số lượng nhân viên trông coi.”



“AI cũng được sử dụng trong bảo đảm an ninh biên giới và cung cấp dịch vụ tốt hơn đối với người dân. Cơ quan quản lý xuất – nhập cảnh và kiểm tra của chúng tôi sử dụng AI trong công nghệ quét sinh trắc học đa phương thức để kiểm tra sinh trắc học của khách du lịch bằng hệ thống kiểm soát biên giới tự động của Singapore,” ông K. Shanmugam nói thêm.



Bộ Nội vụ Pháp đóng vai trò đồng tổ chức Hội nghị Milipol châu Á-Thái Bình Dương và Hội nghị thượng đỉnh công nghệ TechX năm nay cùng chuỗi các sự kiện liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hải ngoại Pháp Gérald Darmanin nhấn mạnh: “Ý nghĩa của triển lãm Milipol không chỉ đơn thuần là các sự kiện kinh doanh, đây là cơ hội để các quốc gia có chung lợi ích đến với nhau và cùng cam kết xây dựng tương lai an ninh vượt ra ngoài các quốc gia và lục địa.”



Hội nghị quốc tế về tương lai AI tập trung vào công nghệ tạo sinh Các chủ đề thảo luận tại hội nghị bao trùm nhiều khía cạnh của AI tạo sinh như các nguy cơ mà công nghệ này có thể gây ra, hiệu quả thúc đẩy kinh doanh và sản lượng...

Ông Gérald Darmanin đánh giá cao sự khởi đầu thành công và mong muốn tiến xa hơn cũng như bảo đảm động lực chung sẽ được duy trì.



Triển lãm thương mại của Milipol châu Á – Thái Bình Dương sẽ giới thiệu những cải tiến mới nhất về an ninh nội địa. Có hơn 350 công ty từ hơn 31 quốc gia tham dự sự kiện lần này được tổ chức tại khu vực triển lãm rộng tới 14.500 m2.



Số lượng công ty tham dự sự kiện lần này cao gần gấp đôi so với những lần trước, diện tích khu triển lãm cũng tăng hơn 50%... qua đó, có nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ hơn được giới thiệu được tới khách tham quan lần này.

Một số công ty toàn cầu tham dự sự kiện đáng chú ý là AREA S.p.a, Clear Trail Technologies, Hikvision Technology, Idemia, NUIX, Thales Solutions Asia…



Chuỗi sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Milipol châu Á-Thái Bình Dương và TechX năm 2024 sẽ kéo dài tới hết ngày 5/4, với hoạt động triển lãm các công nghệ an ninh tiên tiến nhất cùng nhiều chuỗi hội thảo, thảo luận chia sẻ thông tin sâu rộng về AI./.