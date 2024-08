Khai mạc khóa huấn luyện cho Đội Công binh số 3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6

Đội Công binh số 1 về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Khóa huấn luyện tiền triển khai và diễn tập thực địa cho cho Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024, với sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Khóa huấn luyện và diễn tập nhằm trang bị cho các cán bộ, nhân viên hai đơn vị kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kỹ năng cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; nâng cao năng lực mọi mặt theo quy trình hoạt động chuẩn; cập nhật tình hình địa bàn khu vực phái bộ… nhằm chuẩn bị mọi mặt cho hai đơn vị sẵn sàng triển khai tới địa bàn công tác.

Đây cũng là cơ hội đánh giá tổng thể năng lực của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, nhằm bảo đảm đủ năng lực, đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trước khi triển khai sang Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA) và Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS).

Diễn ra từ ngày 1/8-14/9, khóa huấn luyện và diễn tập có sự tham gia của 198 học viên thuộc Đội Công binh số 3 và 70 học viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, cùng các giảng viên và cán bộ huấn luyện từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đặc biệt, khóa huấn luyện và diễn tập lần này có sự tham gia giảng dạy của chuyên gia Liên minh châu Âu hỗ trợ kỹ thuật tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng Đoàn chuyên gia Vương quốc Anh đến quan sát, hỗ trợ nghiệp vụ và đánh giá diễn tập.

Khóa huấn luyện và diễn tập được chia làm 5 giai đoạn: Huấn luyện theo tài liệu của Liên hợp quốc; huấn luyện theo nhiệm vụ cụ thể tại phái bộ; huấn luyện về quy định, chế độ, chính sách của Quân đội Nhân dân Việt Nam; huấn luyện kỹ năng bổ trợ cho các bộ phận và diễn tập thực địa.

Các học viên tham gia khóa huấn luyện được cập nhật kiến thức tổng quan về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đóng góp của Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; các hoạt động hòa bình và an ninh; nguyên tắc căn bản, cơ sở pháp lý, cơ chế hoạt động và việc thống nhất hành động của hoạt động gìn giữ hòa bình; sứ mệnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; các đối tác của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ở phân đoạn 2, các học viên được tìm hiểu và nắm bắt thông tin về nhiệm vụ ủy thác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; hoạt động kiến tạo hòa bình; bảo vệ nhân quyền; phụ nữ, hòa bình và an ninh; bảo vệ thường dân; phòng chống bạo lực, bóc lột tình dục trong xung đột; bảo vệ trẻ em.

Đối với phân đoạn 3 về Quy định đối với nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các giảng viên sẽ thông tin về nhiều nội dung như: giá trị cốt lõi, phẩm chất, năng lực, đạo đức và kỷ luật của nhân viên Liên hợp quốc; vấn đề về tôn trọng tính đa dạng trong hoạt động gìn giữ hòa bình; ; phòng chống bóc lột, lạm dụng tình dục; vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Liên hợp quốc; nhận thức về an ninh cá nhân; bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; chăm sóc y tế đối với nhân viên Liên hợp quốc; kiểm soát căng thẳng; hỗ trợ y tế hỏa tuyến.

Ở giai đoạn diễn tập thực địa, Đội Công binh số 3 sẽ vận dụng hình thức tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan một bên hai cấp có một phần thực binh. Còn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 sẽ diễn tập vận hành nghiệp vụ của bệnh viện dã chiến cấp 2 trên bộ trang bị theo Bộ tình huống giả định (gồm 30 tình huống).

Trung tá Fabien Evesque, Chuyên gia Liên minh châu Âu hỗ trợ kỹ thuật tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam khẳng định khóa huấn luyện và diễn tập sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc một cách có hiệu quả.

Các học viên sẽ được tìm hiểu về Liên hợp quốc và hiểu cơ chế hoạt động cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan; tìm hiểu các sứ mệnh và nhiệm vụ khác nhau trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Đặc biệt các học viên sẽ được tìm hiểu các giá trị, nguyên tắc và quy tắc ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng là đại diện cho Liên hợp quốc nói chung và Việt Nam nói riêng."

Để khóa huấn luyện và diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao và yêu cầu của Liên hợp quốc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu các giảng viên nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới, những thay đổi hoặc điều chỉnh mới của các phái bộ; huấn luyện sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ; sau kết thúc mỗi bài học có khái quát bài học, nhận xét và đánh giá cụ thể đến từng học viên, từng bộ phận tập bài.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau huấn luyện; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, môi trường, cách thức hoạt động của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

