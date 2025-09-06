Khai mạc Lễ hội giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, (VUFO), Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc lễ hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ (U.S -Vietnam Friendship Festival), kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025).

Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam cùng đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh dự ngày hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điểm lại quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ - là hình mẫu điển hình về tiến trình hòa giải giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế đương đại, đi từ cựu đối thủ đến mức cao nhất là "Đối tác Chiến lược toàn diện," cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Ông Đồng Huy Cương cho rằng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác văn hóa-giáo dục và giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững để nuôi dưỡng sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững."

Nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với Hội Việt-Mỹ và các tổ chức hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tại các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa-hữu nghị nhân dân với các bạn bè đối tác Hoa Kỳ.

Chương trình giao lưu hữu nghị hôm nay được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn, sự lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lễ hội Giao lưu hữu nghị là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác và mối quan hệ ngoại giao nhân dân sôi động giữa người dân Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trẻ em hứng thú với mô hình robot siêu nhân tại Lễ hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong ba thập kỷ qua, quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã phát triển một cách mạnh mẽ, quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, y tế và công nghệ.

Việc nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương, được xây dựng dựa trên niềm tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về tương lai.

Theo bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia chính là trung tâm của quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam. Lễ hội này là một ví dụ tuyệt vời về cách hai quốc gia chung tay để tạo ra những cơ hội học hỏi, hợp tác và cùng nhau chia sẻ niềm vui; thể hiện quan hệ đối tác giữa hai nước không chỉ là sự hợp tác giữa các Chính phủ và còn là sự gắn kết giữa con người với nhau để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Tại lễ hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ, hàng nghìn người dân, trong đó phần lớn là sinh viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tham quan và trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; thưởng thức ẩm thực Hoa Kỳ; các hoạt động giới thiệu những thành tựu trong phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ…

Trải nghiệm trò chơi nhảy sạp của Việt Nam tại Lễ hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ nhằm giới thiệu nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ, về tinh thần hòa hợp, hòa giải, hợp tác và hướng tới tương lai, vừa khẳng định tình hữu nghị nhân dân là nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương, đồng thời tạo động lực để làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Lễ hội Giao lưu hữu nghị Hoa Kỳ-Việt Nam (U.S.-Vietnam Friendship Festival) nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 thiết lập lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ được tổ chức lần lượt tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội./.

