Khám, chữa bệnh miễn phí cho 300 cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh

Ban tổ chức cùng các y, bác sỹ khám, chữa bệnh, cấp phát túi an sinh, cho 300 người là cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Chương trình ký kết có buổi khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 4/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình số 5 trong Hành trình Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng các y, bác sỹ ở Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh Đường Vạn Phúc đã khám, chữa bệnh, cấp phát túi an sinh, cơm chay cho 300 người là cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam và người cao tuổi trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đây là hoạt động đầu tiên trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm phát huy tinh thần “Phật Giáo đồng hành cùng dân tộc.”

Nội dung phối hợp trọng tâm là vận động chức sắc, tăng, ni trẻ và thanh, thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trong các đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn…

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai tổ chức. Hoạt động này cũng nằm trong Hành trình Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)…

Năm 2024 là năm gắn với các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, do đó Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tổ chức các hành trình vì sức khỏe cộng đồng gồm: Hành trình Thầy thuốc trẻ Thủ đô làm theo lời Bác với 30 chương trình khám bệnh, phát thuốc, phát quà miễn phí tại 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội; Hành trình Hiến máu tình nguyện – với mục tiêu vận động, thu hút được 100.000 đơn vị máu an toàn.

Qua 4 tháng triển khai hành trình, đã có 4 hành trình khám bệnh được tổ chức tại các quận, huyện: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng và Thường Tín với hơn 1.000 người dân được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, tặng quà; hành trình hiến máu được tổ chức thu được 33.730 đơn vị máu./.