Quảng Trị: Trường học xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh bất an

Được xây dựng đã lâu, hiện nay, dãy phòng học chính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Linh, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến các cán bộ, giáo viên và học sinh đang học tập, giảng dạy ở đây sống trong thấp thỏm, lo sợ…

Là ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học, nơi đây luôn là địa chỉ tin cậy của học sinh bán trú, nội trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Vân Kiều, Pa Cô của các xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê… thuộc huyện Vĩnh Linh. Tuy nhiên, thời gian qua, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường luôn bất an khi dãy nhà học chính 3 tầng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997 với diện tích 1.267m2, dãy nhà học chính hiện nay đã hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Nơi đây đang có 12 phòng học và 3 phòng tổ chuyên môn phục vụ việc dạy và học cho gần 300 học sinh cùng 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu thang và hành lang an toàn của các tầng đều đã bị nứt, nhiều thanh chống đã bị rơi rụng, gãy, có chỗ chỉ còn lại khung thép. Đặc biệt, trên dãy phòng học tầng 3, tại vị trí hành lang bảo đảm an toàn ngay sát bên phòng học có đoạn dài khoảng 2m đã bị đổ sập chỉ còn lại thanh ngang, rất nguy hiểm nếu học sinh đứng gần.

Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã bố trí lớp học sang khu vực khác để tránh sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, tường nhà bị nứt nẻ, loang lổ, vỡ từng mảng. Tại vị trí trên trần các dãy phòng học in hằn những vết nứt ngang dọc, có nơi đã bong tróc, rơi vỡ từng mảng bêtông lớn xuống các phòng học và sân trường, gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Linh, cho biết các dãy phòng học xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng tường rơi vỡ bêtông xảy ra thường xuyên khiến giáo viên và học sinh rất bất an.

Nhiều phòng học và trần nhà để lộ lớp sắt gỉ sét ra bên ngoài, lan can dãy nhà học đã bị nứt, gãy nhiều đoạn không đảm bảo an toàn, rất nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Giáo viên đã hướng dẫn và yêu cầu học sinh phải luôn chú ý tránh những chỗ đã bị nứt nẻ, bong tróc; đặc biệt, không được dựa vào lan can, hành lang hay vui đùa, chạy nhảy gần những chỗ đã bị hư hỏng. Các thầy cô đều mong muốn ngành chức năng sớm quan tâm, xây dựng dãy phòng học đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh…

Bên cạnh dãy phòng học chính, hiện, khu nhà ăn cấp 4 của trường cũng xuống cấp nghiêm trọng. Dãy nhà ăn có diện tích 221m2, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997. Tuy đã được trường cải tạo, sửa chữa nhiều lần nhưng nay đã xuống cấp, mái nhà dột nát, tường nứt nẻ, ẩm thấp không đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà trường và bếp quy trình 1 chiều.

Thầy Trần Ngọc Oanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Linh, cho biết, tình trạng dãy phòng học chính và nhà ăn xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên khi đến lớp. Đặc biệt trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiệt độ trên 40 độ C dẫn đến tình trạng giãn nở, bong tróc các mảng vữa xuống các phòng học và sân trường rất nguy hiểm; nếu không kịp thời được nâng cấp, sửa chữa thì sẽ ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Trường đã có nhiều văn bản, tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh đề nghị khảo sát, xem xét để có phương án giải quyết tình hình trước mắt, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh yên tâm giảng dạy và học tập.

Trước thực trạng trên, ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh, cho hay Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan của huyện tổ chức kiểm tra, xem xét thực tế tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Linh.

Trước mắt, Phòng chỉ đạo nhà trường triển khai một số giải pháp tạm thời như không sử dụng đối với những phòng học không đảm bảo an toàn, đặc biệt là mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nhà trường cần khuyến cáo học sinh không vui chơi, chạy nhảy ở những địa điểm hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

Về lâu dài, Phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh đưa vào kế hoạch đầu tư công trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sớm ưu tiên đầu tư cho các trường học dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.../.

