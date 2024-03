Khánh Hòa: Giải đấu poker tại Nha Trang ngang nhiên hoạt động dù đã bị đình chỉ

Cửa vào khu vực tổ chức vẫn trưng bày những tấm biển quảng bá giải đấu Poker. (Nguồn: Báo Tiền phong)

Ngày 18/3, bà Nguyễn Thị Thương, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý sai phạm đối với Câu lạc bộ Bridge và Poker Global (địa chỉ số 4 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang), là đơn vị tổ chức giải đấu poker, hoạt động như một sòng bạc dù đang trong thời gian bị đình chỉ.

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đang trong quá trình làm việc, xử lý sai phạm và sẽ công bố thông tin cụ thể khi có kết quả.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có văn bản về việc người dân phản ánh về giải đấu poker tại Nha Trang ngang nhiên hoạt động dù đã bị đình chỉ.

Đơn vị tổ chức giải đấu thể thao poker là câu lạc bộ thể thao cơ sở do Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa quyết định công nhận.

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở phát hiện câu lạc bộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã gửi văn bản thông báo đến Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa biết, triển khai quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thể thao của Câu lạc bộ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý sai phạm đối với đơn vị tổ chức giải thi đấu theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở lập biên bản, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với chủ Câu lạc bộ Bridge và Poker Global; đình chỉ việc tổ chức giải thi đấu thể thao của Câu lạc bộ này từ ngày 28/2.

Trong khi đó, ông Bùi Danh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hải cho biết Câu lạc bộ Bridge và Poker Global bị xử phạt hành chính và đình chỉ tổ chức giải đấu do có vi phạm trong lĩnh vực thể thao. Tất cả hồ sơ liên quan do Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra xử lý.

Trước đó, người dân phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã phản ánh một câu lạc bộ hình thức thể thao, giải trí nhưng quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo phản ánh, Câu lạc bộ Bridge và Poker Global được thành lập cuối năm 2022, chuyên tổ chức đánh poker. Người dân địa phương nhiều lần chứng kiến những người chơi ở đó nói chuyện với nhau về việc Câu lạc bộ tổ chức như một sòng bạc, có thu tiền vào cửa để tham gia và tổ chức giải thi đấu có đưa ra mức tiền thưởng khá lớn.

Đối chiếu với các quy định quản lý hiện hành với trò chơi này, việc tổ chức giải đấu có nhiều vi phạm như Vi phạm quy định về hoạt động của Câu lạc bộ thể thao cơ sở (Điều 5, Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL ban hành ngày 2/12/2011 quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể thao cơ sở).

Câu lạc bộ vi phạm các quy định về tổ chức giải đấu Poker theo Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như cho phép sai đối tượng tham gia.

Đến thời điểm này, Tổng cục Thể dục thể thao chưa ban hành Luật thi đấu thể thao đối với bộ môn Poker, Câu lạc bộ không thể tổ chức giải đấu mà chỉ có thể tổ chức tập luyện tại câu lạc bộ.

Câu lạc bộ vi phạm các quy định về thu tài chính, có dấu hiệu vi phạm quy định về thuế (do Câu lạc bộ loại này không có hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ kê khai thuế; không xuất hóa đơn khi bán vé thu tiền...)./.