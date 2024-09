Khánh Hòa hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các trường công lập

Năm học 2024-2025, Khánh Hòa hỗ trợ 100% học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học ở các cơ sở giáo dục công lập, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng.

Học sinh ở thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cùng bố mẹ đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 9 tháng đóng học phí theo mức thu học phí năm học 2024-2025, với tổng số tiền hỗ trợ trên 75 tỷ đồng.

Trước đó, năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024, tỉnh đã hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng của COVID-19.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc miễn giảm, hỗ trợ học phí là một giải pháp ưu tiên hàng đầu đã được Nhà nước luật hóa trong các chính sách nhằm tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục.

Mặc khác, thời gian qua, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên tình hình kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, năm học 2024-2025, tỉnh thực hiện hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng nêu trên, nhằm chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học trong năm học mới 2024-2025.

Bước vào năm học mới 2024-2025, toàn tỉnh Khánh Hòa có 521 trường mầm non, phổ thông và các trung tâm (giảm 13 trường so với năm học trước), với hơn 290.000 học sinh; trong đó có 143.000 trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên được hỗ trợ mức miễn học phí trên./.

