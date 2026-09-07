Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt 1,16 tấn ma túy trên biển

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04)/Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tổ chức Lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3/Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục C04/Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại buổi lễ, đại diện Cục C04/Bộ Công an đã báo cáo kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam đi các tỉnh tiêu thụ (Chuyên án 291T) và Chuyên án vận chuyển trái phép 1,16 tấn Ketamine trên tuyến đường biển.

Cả 2 chuyên án đều mang dấu ấn và chiến công của Cảnh sát biển Việt Nam. Nổi bật, Chuyên án 126MT diễn ra vào ngày 25/5/2026 trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia do Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì phát hiện và phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan thực hiện kế hoạch Chuyên án; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển.

Qua đấu tranh, Ban chuyên án đã bắt giữ 9 đối tượng; thu giữ khoảng 1,16 tấn Ketamine và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tang vật ma túy thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Việc đấu tranh, triệt phá Chuyên án diễn ra trên biển được tiến hành bài bản từ công tác trinh sát nắm tình hình, xác minh thông tin, nhận diện, xác định mục tiêu cho đến chỉ đạo, tổ chức lực lượng bắt giữ; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án, ngày 29/6/2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có Thư khen đối với các đơn vị tham gia đấu tranh trong Chuyên án 291T; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Thư khen đối với các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án 126MT; lãnh đạo Bộ Công an có Quyết định khen thưởng đối với 55 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh 2 chuyên án.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long biểu dương tinh thần chủ động, dũng cảm và quyết tâm của các lực lượng tham gia đấu tranh 2 chuyên án; đồng thời khẳng định, kết quả đấu tranh các chuyên án phản ánh thực chất hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên hướng biển.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các chuyên án; tổ chức đấu tranh mở rộng hiệu quả, truy xét, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi Thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Ngày 4/6, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.