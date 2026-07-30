Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện công tác dân vận tại Ninh Bình

Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác dân vận tại các địa phương ven biển năm 2026, ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình, Đảng uỷ - Ủy ban Nhân dân xã Nam Xang tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.”

Tham dự chương trình có Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình; Đại tá Mai Đại Trưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức tuyên truyền giới thiệu về truyền thống 28 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 đại biểu; kết hợp thăm, tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, nhân dân, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Xang. Tổng kinh phí cho đợt hoạt động này gần 300 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Văn Công, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Xang, cho biết Nam Xang là xã mới được hình thành do sắp xếp các xã Công Lý, Nguyên Lý và Đức Lý theo Nghị quyết số 1674 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tên gọi xã Nam Xang được đặt nhằm phục hồi và tôn vinh địa danh lịch sử-văn hóa cổ xưa vốn gắn liền với vùng đất Lý Nhân.

Các đại biểu dự khánh thành Đường cờ Tổ quốc tại xã Nam Xang. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Đây là chương trình có ý nghĩa rất thiết thực, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tình hình biển, đảo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã có nhiều phần quà dành tặng bà con nhân dân, giáo dân địa phương.

Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống cũng như trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Nam Xang.

Hoạt động này đã góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, cùng cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam”./.

Hải Phòng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đưa Tết sớm đến đặc khu Bạch Long Vĩ Chương trình Xuân biên cương-Tết hải đảo diễn ra trong ngày 24-25/1 tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần mùa Xuân nơi đầu sóng ngọn gió.