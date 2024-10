Khoảng 2.500 nhà chung cư cũ xây trước năm 1994: Làm gì để đảm bảo an toàn?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 17/10, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) Hà Huy Hà cho biết hiện nay, cả nước có khoảng 2.500 nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, trong đó nhiều chung cư cũ đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn đối với người dân, nhất là sau ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.

Do vậy kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại các đô thị (đặc biệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…) là rất quan trọng để kịp thời di dời, cải tạo, khắc phục.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo chưa được đầy đủ của Bộ Xây dựng, số lượng nhà chung cư cũ đã được kiểm định mới được khoảng 1.782 công trình (đạt 71,28%). Trong số đó, nhà chung cư được đánh giá cấp D là 196 công trình.

Hải Phòng: Di dời khẩn cấp người dân tại chung cư cũ nguy hiểm Hải Phòng sẽ di dời khẩn cấp 100 hộ dân tại Khu chung cư Vạn Mỹ có tình trạng nhà ở xuống cấp nguy hiểm; bố trí tạm thời tại tầng thương mại-dịch vụ của chung cư HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình.

Thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Xây dựng diễn ra ngày 17/10, ông Hà cho biết ngày 15/2/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại các đô thị trên phạm vi cả nước.

Để phục vụ việc đánh giá an toàn chịu lực cho các công trình trên, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng.

Liên quan đến công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ, ngày 16/9/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 5297/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Đối với các nhà chung cư đã hoàn thành kiểm định, đánh giá chất lượng mà thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại nhưng chưa đưa vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư,… thì các địa phương phải lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 98/2024/NĐ-CP làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 8/9/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã có Công điện số 02/CĐ-BXD về việc khắc phục hậu quả sau bão số 3 (bão Yagi) gửi ủy ban nhân dân, sở xây dựng các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái (17 tỉnh, thành phố).

Nội dung công điện nêu rõ: Đối với một số công trình mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn do bão gây hư hỏng kết cấu, dàn mái, mặt dựng vách kính và công trình chung cư cũ, cần phải được khắc phục và tổ chức đánh giá đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục khai thác, sử dụng.

"Riêng đối với các công trình chung cư cũ đã được kiểm định và đánh giá mức độ nguy hiểm ở mức độ D, các địa phương cần khẩn trương thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại các đô thị," ông Hà nhấn mạnh./.