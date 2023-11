Khởi tố thêm hai công an trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

Cơ quan Điều tra đã khởi tố hai cán bộ công an trong vụ cháy karaoke An Phú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời tước quân tịch đối với hai đối tượng này.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/11, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận Cơ quan Điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã khởi tố hai công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng, xảy ra ngày 6/9/2022.

Cụ thể, Cơ quan Điều tra đã khởi tố Vũ Trường S (từng công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ, Cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương) và Phạm Quốc H (Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Những vụ cháy thương tâm ám ảnh cộng đồng trong những năm gần đây Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt vụ cháy thương tâm đã xảy ra trên cả nước, trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng và tài sản.

Khi bị khởi tố, Công an tỉnh đã tước quân tịch đối với hai đối tượng này.

Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố./.