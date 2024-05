Khởi tố, xử lý nghiêm vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết tại Trung Kính

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ cháy làm chết 14 người tại ngõ 43 phố Trung Kính.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 467 khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người tử vong; xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 24/5/2024.

Theo đó, cơ quan công an sẽ xác minh 2 nội dung: Trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Vụ cháy tại Cầu Giấy: Làm sao để không còn những vụ cháy tang thương? Chia sẻ nỗi đau với các gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở Cầu Giấy, dư luận lại nhức nhối câu hỏi: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội, làm sao tránh nỗi đau tương tự?

Trước đó lúc 0 giờ 46 phút ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Chỉ ít phút sau, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng đã cứu được 07 người mắc kẹt trong đám cháy; tìm kiếm, phát hiện 14 thi thể. Công an quận Cầu Giấy đã xác minh, làm rõ danh tính 14 nạn nhân và bàn giao cho gia đình để mai táng. Về người bị thương, trong số 6 bệnh nhân phải nằm viện điều trị do ngộ độc khí sau vụ cháy ở Trung Kính, có 3 người phục hồi tốt, 3 bệnh nhân nặng phải áp dụng phác đồ điều trị tại bệnh viên Bạch Mai./.