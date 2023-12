Khu vực Bắc Bộ xuất hiện sương mù, nhiều phương tiện bị hạn chế tầm nhìn

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.