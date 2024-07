Thái Bình, Tuyên Quang khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra

Diện tích lúa mùa tại xã Trung An (huyện Vũ Thư) bị ngập sâu. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, mưa to kèm theo gió lớn đã làm 1.380ha lúa bị ngập úng, gần 2.000ha rau màu và một số cây trồng khác bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, mưa lớn còn làm đê tả Hồng Hà II (xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư) bị sạt lở với chiều dài cung sạt 15m, rộng 0,5m, chiều cao 1m; một số bờ bao đê ở huyện Kiến Xương xuất hiện các lỗ rò…

Để kịp thời khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xử lý sự cố sạt lở đê; lỗ rò bờ bao đê theo phương châm “4 tại chỗ.” Đến nay, các điểm sạt lở đê và lỗ rò bờ bao đê đã được xử lý đảm bảo an toàn.

Các địa phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động mở các cống dưới đê, kể cả các cống qua đê bối để hạ thấp tối đa mực nước trong hệ thống, vận hành các trạm bơm tiêu ở các khu vực ngập úng cục bộ để giảm thiểu tối đa thiệt hại…

Cống tiêu thoát nước tại Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy,) mở cả 3 cửa để đảm bảo tiêu thoát nước cho lúa mùa. (Ảnh Vũ Quang/TTXVN)

Cùng với đó, các địa phương tổ chức dặm tỉa và cấy lại diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết để chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tỉnh đang triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tổ chức di dời ngay đối với những hộ dân đang sinh sống tại nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính và an toàn đối với các khu khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu.

Đồng thời, chỉ đạo đảm bảo an toàn đê, kè, nhất là vị trí xung yếu hoặc đang thi công, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất; kiểm tra, rà soát để có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa xung yếu, đặc biệt các hồ chứa đã đầy nước, các hồ đang thi công; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra…

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có phương án bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu; tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin về mưa lũ và việc xả lũ của hồ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện sông Lô 8A, sông Lô 8B để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong các ngày 23-24/7, các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có mưa vừa, mưa to như Kỳ Lâm (huyện Sơn Dương) 36mm, phường Minh Xuân (thành phố Tuyên Quang) 34mm, Hoàng Khai và Đội Bình (huyện Yên Sơn) có lượng mưa từ 40-56mm.

Dự báo đêm 24 và sáng 25/7, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông (cục bộ có nơi mưa to). Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ, lốc, sét là cấp 1./.

Chiều tối và đêm 24/7, mở xả đáy hai hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông.