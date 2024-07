Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò tại Công ty Than Hòn Gai

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, số người tử vong nhiều nên Công ty Than Hòn Gai cũng như tỉnh Quảng Ninh cần rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra các vụ tương tự.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam TKV).

Sau khi nghe Công ty cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo về vụ tai nạn và công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang động viên, chia sẻ cùng những mất mát của các gia đình nạn nhân vụ tai nạn hầm lò; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Công ty Than Hòn Gai, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh trong công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, số người tử vong nhiều nên công ty cũng như tỉnh Quảng Ninh cần rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra các vụ tương tự. Ngành Than cần nâng cao công tác đảm bảo an toàn lao động, hạn chế rủi ro, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của công nhân.

Phó Thủ tướng lưu ý thêm, trong thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa có thể kéo dài, nguy cơ sụt lún, sạt lở rất cao, do đó ngành Than cần hết sức lưu ý, có những cảnh báo, chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công ty Than Hòn Gai và Tập đoàn đã triển khai các phương án ứng phó kịp thời; đồng thời báo cáo tỉnh, Trung ương và triển khai công tác khắc phục hậu quả, động viên, chia sẻ với gia đình các công nhân tử vong, chấn chỉnh công tác an toàn, động viên tinh thần công nhân.

Khu vực mỏ Suối Lại, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ kiểm tra chặt chẽ các khâu an toàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đặt an toàn lên trên hết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tỉnh đã chỉ đạo nghiêm túc, triệt để công tác khắc phục hậu quả; hỗ trợ tối đa cho các gia đình có công nhân tử vong.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý ngành Than trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn, không để các vụ việc tương tự xảy ra; đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao cuộc sống của công nhân.

Theo báo cáo của Công ty Than Hòn Gai, phân xưởng khu vực mỏ Suối Lại có hơn 200 công nhân, lao động làm việc. Mỗi ca làm việc có từ 34-37 công nhân.

Tại vị trí làm việc của 5 công nhân đã tử vong có khoảng 10 lao động. Trong quá trình các công nhân đang làm việc thì bất ngờ đất đá sạt xuống vùi lấp 5 người. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do đất đá, bùn sạt trượt bất ngờ khiến 5 công nhân không kịp thoát thân.

Bốn thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự, còn một trường hợp ở tỉnh Điện Biên chưa thể bàn giao do mưa lũ và sạt lở đất đá nên tuyến đường bị chia cắt.

Lực lượng chức năng cùng phía Công ty Than Hòn Gai đang nỗ lực đưa thi thể về gia đình để lo hậu sự.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi quà chia sẻ với gia đình có công nhân gặp nạn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, hỗ trợ các gia đình có công nhân tử vong.

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29/7, tại khu vực lò chợ bằng mức -110, vỉa 12 Giáp Khẩu của Công ty Than Hòn Gai-TKV (thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố tai nạn lao động.

Hậu quả khiến 5 công nhân tử vong, gồm anh Bùi Văn Đại (sinh năm 1985, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; anh Giàng A Cơ (sinh năm 1994, quê huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); anh Bế Văn Quyến (sinh năm 1991, quê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn); anh Tô Xuân Toàn (sinh năm 2001, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); anh Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1977, quê huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)./.

Hỗ trợ tối đa cho các gia đình công nhân gặp tai nạn tại Công ty Than Hòn Gai Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.