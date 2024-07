Kiểm tra, phát hiện lượng lớn mỹ phẩm nghi nhập lậu bán qua Facebook

Lực lượng chức năng của thành phố Hải phòng kiểm tra cơ sở bán hàng qua Facebook. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, triển khai Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân.

Trong ngày 11/7, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Hải An tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hồng Anh tại đường Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Lê Thị Thu Hồng có trưng bày giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm tại trang mạng facebook do mình sở hữu có tên: “Hồng Anh Chuyên Đồ Hiệu.”

Kiểm tra thực tế tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 2.121 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm son, kem dưỡng, serum... có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng trị giá là: 364.857.000 đồng, giá trên tính theo giá niêm yết trực tiếp trên sản phẩm hàng hóa tại thời điểm kiểm tra.

Toàn bộ số hàng hóa là mỹ phẩm nêu trên đang được Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tạm giữ để xác minh, xử lý vụ việc./.