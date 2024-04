Kiên Giang: Bắt quả tang các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Phương tiện các đối tượng dùng để khai thác khoáng sản trái phép bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 12/4, tại khu vực Kênh T4 (thuộc tổ 6, ấp Kênh 9, xã Kiên Bình), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Kiên Giang) phối hợp Công an huyện Kiên Lương và Công an xã Kiên Bình đã đồng loạt tiến hành bắt quả tang 3 vụ với 6 đối tượng dùng xe cuốc múc đất dưới lòng sông Kênh T4 đổ lên sà lan, sau đó mang bán cho các nơi sản xuất gạch.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 xe cuốc, 3 sà lan, 110 khối đất.

Các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức khai thác vào ban đêm.

Tổ công tác đã tạm giữ tang vật và tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao 6 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép cho Ủy ban Nhân dân xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) xử lý theo thẩm quyền./.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép Đối tượng Nguyễn Hữu Chính đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi “khai thác khoáng sản trái phép," "sử dụng đất sai mục đích” và “hủy hoại đất."