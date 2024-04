Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hàm Tân cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hàm Tân và chính quyền xã Sơn Mỹ tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Hữu Chính để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Hữu Chính đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ.

Đối tượng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi “khai thác khoáng sản trái phép," "sử dụng đất sai mục đích” và “hủy hoại đất."

Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân đã yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm này sang Công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định./.

