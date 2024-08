Kiên Giang: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cố ý gây thương tích cho người bán cá

Mâu thuẫn trong mua bán cá, Huỳnh Hữu Kha thuê một nhóm người với giá 2 triệu đồng để dằn mặt tiểu thương tại cảng cá Tắc Cậu thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Các đối tượng Kha, Sum, Lâm, Vinh và Cần, từ trái sang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm: Huỳnh Hữu Kha (sinh năm 1998, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành); Trần Văn Sum (sinh năm 1999, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh); Huỳnh Hữu Cần (sinh năm 1984); Trần Thanh Vinh (sinh năm 2004) và Trần Thanh Lâm (sinh năm 1990, cùng ngụ phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 22/8, bà Tô Thị Tuyết Hằng (sinh năm 1962, ngụ khu phố 4, phường An Bình-Rạch Giá) cùng ông L.V.T bán cá tại nhà số 14, khu Cảng cá Tắc Cậu thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Cần, Sum và một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí xông vào chỗ bà Hằng đang bán cá (còn Vinh, Lâm đứng ngoài xe chờ sẵn), lúc này bà Hằng tưởng các đối tượng là khách đến mua cá nên mời mua, bất ngờ bị Sum dùng tay giật đổ bàn để tiền, rồi đánh vào mặt và người bà Hằng gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bỏ đi ra ngoài lên xe môtô tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Hữu Kha thừa nhận do có mâu thuẫn với bà Hằng trong việc mua bán cá nên đã nhờ Lâm. Sau đó, Lâm rủ thêm một số đối tượng nêu trên đến gây thương tích cho nạn nhân. Xong việc, Kha trả tiền công cho Lâm 2 triệu đồng, Lâm chia cho Cần, Vinh và Sum mỗi người 500.000 đồng. Cả nhóm đã bị Công an bắt giữ.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Châu Thành khuyến cáo người dân tham gia hoạt động mua bán kinh doanh trong khu Cảng cá Tắc Cậu nếu có sự việc tranh chấp, chèn ép giá... hãy liên hệ với cơ quan Công an để được giải quyết.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

