Kiến nghị loạt giải pháp giảm nguy cơ ùn tắc kiểm định xe cơ giới

Nhân viên đăng kiểm đang thực hiện quy trình kiểm định xe ôtô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với mục tiêu cao nhất không để tái diễn tình trạng ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra hàng loạt các giải pháp đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề; không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.

Nguy cơ chỉ còn 4 trạm đăng kiểm ở Hà Nội, TP.HCM

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến nay, toàn quốc có 275/295 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 448/547 dây chuyền kiểm định, hoạt động kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đã trở lại bình thường, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

Kết quả này được lãnh đạo Cục Đằng kiểm Việt Nam nhìn nhận là minh chứng thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tới các cơ quan quản lý tại địa phương đã lên kế hoạch phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, khi các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án, sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ và nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguy cơ nhiều địa phương ùn tắc đăng kiểm, kịch bản nào để ứng phó? Với lượng ôtô đến kiểm định gia tăng và việc các cơ quan tố tụng đưa vụ việc ra xét xử trong thời gian tới đây, nhiều địa phương có nguy cơ bị ùn tắc phương tiện đến đăng kiểm.

Theo số liệu thống kê, hiện có 42 địa phương với 112 trung tâm đăng kiểm đã có các đăng kiểm viên bị khởi tố, do đó theo quy định điểm c khoản 16 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP quy định trường hợp đăng kiểm viên “Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới” thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên và khiến cho 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa phương phải dừng hoạt động vì tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP quy định “trường hợp trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục sẽ tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian 3 tháng.”

Nếu hàng loạt đăng kiểm viên bị khởi tố trong cùng thời điểm, nguy cơ ùn tắc đăng kiểm tại nhiều tỉnh, thành là điều hiện hữu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, theo dự báo, số lượng phương tiện kiểm định sẽ giảm mạnh trong tháng 8/2024 (tháng 7 Âm lịch) nhưng sẽ gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm, đặc biệt khi trùng với thời điểm có hiệu lực các bản án của tòa án sẽ dẫn tới ùn tắc phương tiện đến kiểm định.

Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ, tại Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố và con số này tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 40%. Khi các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật đồng thời (trong các tháng Chín hoặc 10/2024), Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại mỗi địa phương.

Loạt giải pháp để không đứt gãy đăng kiểm xe ôtô

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề; không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với sở Giao thông vận tải tại một số địa phương (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trao đổi, làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) để chuẩn bị phương án tăng cường lực lượng trong tình huống xấu nhất để đảm bảo duy trì hệ thống kiểm định phục vụ nhu cầu kiểm định chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Lo thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, 31 địa phương nguy cơ ùn tắc đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho phép lùi thời hạn thực hiện thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên hưởng án treo nhằm tháo gỡ nguy cơ ùn tắc đăng kiểm có thể xảy ra vào những tháng tới.



Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam mới nhận được văn bản của Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) về việc sẵn sàng điều động 60 đăng kiểm viên quân đội hỗ trợ. Phía Cục Cảnh sát giao thông cũng chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng.

Lực lượng quân đội sẵn sàng bổ sung đăng kiểm viên quân đội cho hoạt động đăng kiểm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Về số lượng nhân lực cần hỗ trợ, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sau khi các vụ án đăng kiểm trên địa bàn xét xử, các sở giao thông vận tải địa phương sẽ phối hợp với trung tâm đăng kiểm trên địa bàn rà soát nhân lực. Từ đó, các sở có thống kê, đề xuất hỗ trợ nhân lực đăng kiểm viên cho từng trung tâm đăng kiểm .

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng sẽ vận động, thực hiện điều động nhân lực tại một số trung tâm đăng kiểm ở địa phương có nhu cầu kiểm định ít hơn sang các trung tâm đăng kiểm tại địa phương có nhu cầu cao.

“Cục Đăng kiểm sẽ cố gắng bằng mọi cách không để xảy ra tình trạng ùn tắc đăng kiểm làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp," ông An nhấn mạnh./.