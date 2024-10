Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đạt 25,6 tỷ USD, tăng 13,7%

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 3/10, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 37, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực đã phục hồi, bắt đầu có đơn hàng xuất khẩu trở lại.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 9 tháng đầu năm nay, trong 20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, phát triển Đảng, đến nay có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, 9 chỉ tiêu đạt trên 65% kế hoạch năm, các chỉ tiêu còn lại sẽ được đánh giá vào cuối năm.

Chín tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tính tăng 6,31% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,05% so với cùng kỳ năm trước đó. Các lĩnh vực chủ chốt như công nghiệp-xây dựng tăng 7,12%; dịch vụ tăng 7,42%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,95%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,11%.

Để thúc đẩy đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị và văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tính đến ngày 1/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 6.621 tỷ đồng, tương ứng 31,5% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều thuận lợi, xuất khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 25,6 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước đó; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 13,4%.

Về đầu tư, tính đến ngày 30/9 vừa qua, Bình Dương đã thu hút 58.988 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước, đạt 85,7% so với cùng kỳ năm trước; đầu tư nước ngoài đạt 1,56 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, với 153 dự án mới và 126 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng và công nhân, người lao động khó khăn.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024, năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu năm, tập trung vào tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục đầu tư, và cải cách hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng lòng trong toàn hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng điều hành. Ông kêu gọi mọi người cần "suy nghĩ thật, nói thật, nghe thật và quyết làm thật," khẳng định rằng tinh thần này cần được thể hiện trong từng hành động, từ lãnh đạo đến cán bộ công chức.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần “bàn làm chứ không bàn lùi” trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Tinh thần này cần được chuyển tải đến từng cấp, từng ngành để thực hiện thành công các chủ trương đã phê duyệt.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng qua với các chỉ tiêu đều tăng, đồng thời ông Nguyễn Văn Lợi cũng chỉ rõ các kết quả chỉ số còn thấp so với bình quân cả nước; những nguyên nhân, hạn chế trong quản lý điều hành tuy gặp khó khăn về khách quan, nhưng không loại trừ còn do chủ quan. Cụ thể như nguồn thu từ đất chưa đạt kỳ vọng do tổ chức đấu giá đất còn chậm, cần khắc phục tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết năm 2025 là năm quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, vì vậy, tỉnh cần phát động các phong trào thi đua đặc biệt để phấn đấu đạt 80.000 tỷ đồng thu ngân sách nội địa trong năm sau. Đồng thời, tỉnh tiếp tục bố trí khoảng 22.000 tỷ đồng cho đầu tư công và hàng ngàn tỷ đồng để thúc đẩy các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị.../.

