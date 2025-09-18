Kinh tế Đức thiệt hại gần 300 tỷ euro trong năm 2024 vì tấn công mạng

Theo một khảo sát công bố ngày 18/9 của Bitkom - hiệp hội ngành kỹ thuật số của Đức, các cuộc tấn công mạng đã gây thiệt hại gần 300 tỷ euro (355 tỷ USD) cho nền kinh tế Đức trong năm 2024.

Khảo sát được tiến hành với khoảng 1.000 công ty, kết quả cho thấy gần một nửa số cuộc tấn công này xuất phát từ Nga và Trung Quốc, trong khi khoảng 1/4 là từ các nước khác thuộc Liên minh châu Âu hoặc Mỹ.

Ransomware - phần mềm độc hại khóa dữ liệu cho đến khi nạn nhân trả tiền để được khôi phục quyền truy cập, là hình thức tấn công phổ biến nhất gây thiệt hại, với 34% công ty cho biết từng hứng chịu loại hình tấn công này, tăng mạnh so với chỉ 12% trong năm 2022.

Theo khảo sát, cứ 7 công ty thì có 1 công ty đã trả tiền chuộc.

Phần lớn trong số 289,2 tỷ euro thiệt hại được 1.002 công ty báo cáo là tổn thất sản xuất cụ thể hoặc trộm cắp, nhưng chi phí pháp lý và khắc phục cũng rất đáng kể./.

