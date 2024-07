Lai Châu biểu dương chiến sỹ công an dũng cảm cứu hai cháu nhỏ đuối nước

Hạ sỹ Lò Văn Thanh, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu cứu sống hai cháu nhỏ trong lúc nghỉ phép tại quê nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết ngay sau khi sự việc hạ sỹ Lò Văn Thanh, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu đã dũng cảm lao xuống hồ nước sâu cứu hai cháu bé thoát khỏi đuối nước ở xã Pha Mu, huyện Than Uyên trong thời gian về quê nghỉ phép, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã gửi Thư khen cũng như những lời động viên đối với hạ sỹ Lò Văn Thanh.

Trong Thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ bày tỏ xúc động trước hành động dũng cảm, quyết đoán và biểu dương, ghi nhận, khen ngợi với hạ sỹ Lò Văn Thanh.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân văn và trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện để Hạ sỹ Lò Văn Thanh tiếp tục rèn luyện, học tập, trở thành nguồn đảng viên trẻ của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này, Bí thư Giàng Páo Mỷ cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình hạ sỹ Lò Văn Thanh đã nuôi dưỡng, giáo dục một người con có tấm lòng nhân ái, dũng cảm, một công dân tốt cho xã hội.

Trước đó như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 26/7, trong khi về nghỉ phép tại quê nhà ở xã Pha Mu, huyện Than Uyên, hạ sỹ Lò Văn Thanh đã kịp thời cứu sống hai cháu nhỏ là Lò Mạnh Toàn (sinh năm 2018) và Lò Hạ Vy (sinh năm 2020) đi mò ốc cùng bà nội không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước sâu. Hiện tại sức khỏe của hai cháu đã ổn định.

Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ là nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần, giúp các chiến sĩ công an nhân dân hết lòng, hết sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”./.

